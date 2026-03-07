El río se desborda en la cuenca del Butrón, pero la situación mejorará en las próximas horas
La mayor cantidad de lluvia ha caído en la zona de Mungia, donde se han visto afectados varios garajes y carreteras, al igual que en Derio y Bakio. Euskalmet ha mantenido activo el aviso amarillo por lluvias desde la medianoche hasta las seis de la mañana.
Las lluvias torrenciales de las últimas horas han llevado a los ríos a desbordarse en algunos puntos, siendo el noroeste de Bizkaia y el suroeste de Gipuzkoa los más afectados. Aunque el aviso amarillo por lluvias ha estado vigente hasta las 06:00 horas, en las próximas horas tenderá a remitir y se espera que la situación mejore.
El río se ha desbordado en algunos puntos de la cuenca del Butrón. El nivel naranja del río ha alcanzado esta madrugada en Mungia, lo que ha provocado el cierre del puente de Lauaxeta como medida preventiva. Los bomberos y la Policía Municipal han tenido que intervenir en las carreteras y aparcamientos subterráneos de los alrededores de la cuenca del Butrón, en Derio, Bakio y Mungia.
Euskalmet prevé que la mayor cantidad de lluvia se registre en Bizkaia, donde se esperan acumulaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en 24 horas. Lo peor se esperaba hasta las 6 de la mañana, hora en la que finalizaba el aviso amarillo, por lo que los servicios de emergencia esperan que la situación mejore.
El Ayuntamiento de Mungia, no obstante, recomienda no estacionar ni circular por las inmediaciones de la cuenca fluvial y pone a disposición de los ciudadanos el patio del colegio Legarda para dejar sus coches.
También en la ría de Bilbao, Sangroniz ha llegado a nivel naranja a la hora de la pleamar, a las 06:36 horas.
Según los datos difundidos por Euskalmet , en Mungia se han registrado 41 litros por metro cuadrado en seis horas, 36 en Urduliz, y 16 en Aretxabaleta.
