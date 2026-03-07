EGURALDIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ibaiak gainezka egin du Butroeren arroan, baina egoerak hobera egingo du datozen orduetan

Mungia inguruan bota du euri gehien, eta zenbait garaje eta errepide hartu ditu urak bertan, Derion eta Bakion, besteak beste. Euskalmetek indarrean izan du abisu horia euriagatik gauerditik goizeko seiak arte.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Azken orduetako euri-jasek ibaiak gainezka egitera eraman ditu zenbait puntutan. Bizkaia ipar-mendebaldean eta Gipuzkoa hego-mendebaldean bota du euri gehien azken orduotan, eta euriagatik ezarritako abisu horia 06:00ak arte indarrean egon den arren, datozen orduetan atertzera joko du eta egoerak hobera egitea espero da.

Ibaiak gainezka egin du Butroeko arroaren zenbait puntutan. Ibaiaren maila laranjara iritsi da gaur goizaldean Mungian, eta ondorioz, Lauaxeta zubia itxi egin dute, badaezpadako neurri gisa. Suhiltzaileek eta Udaltzaingoak esku hartu behar izan dute Butroeko arroaren inguruetako errepide eta lurpeko aparkalekuetan, Derio, Bakio eta Mungian.

Euri kopuru handiena Bizkian iragarri du Euskalmetek, 24 orduan metro karratuko 60 litro arte pilatzea espero da. Txarrena goizeko 6ak arte espero zen, ordu horretara arte zegoen emana abisu horia, beraz, egoerak hobera egitea espero dute larrialdi zerbitzuek.

Mungiako Udalak, hala ere, ibai arroaren inguruetan ez aparkatzeko eta ez ibiltzeko gomendioa egin du eta Legarda ikastetxeko jolastokia herritarren eskura jarri du autoak uzteko.

Bilboko itsasadarrean ere, Sangroniz maila laranjara iritsi da mareak 06:36an goia jo duenean.

Euskalmetek zabaldutako datuen arabera, Mungian 41 litro bota ditu metro koadroko sei ordutan, 36 Urdulizen, eta 16 Aretxabaletan.

Mungia Eguraldia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X