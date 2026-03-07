BIZKAIA
Retrasos generalizados en Metro Bilbao por problemas técnicos

El suburbano ha informado de que los trenes de línea 1 circulan hasta San Ignazio, lo que ralentiza el servicio.
GRAFCAV5904. BILBAO, 03/11/2025.-Usuarios en la estación de metro de Sarriko, donde se cumple 30 años de andadura de Metro Bilbao, donde este lunes han presentado los actos de celebración organizados con tal motivo. EFE/Luis Tejido
Un foto de archivo de EFE
Euskaraz irakurri: Atzerapen orokorrak Metro Bilbaon, arazo teknikoengatik
Metro Bilbao funciona este sábado con retraso debido a "causas técnicas". Según ha informado el suburbano en sus redes sociales, un problema técnico ha originado que los trenes de la línea 1 circulen hasta la estación de San Ignazio en Bilbao, y esta incidencia está ralentizando el servicio. 

 

