Retrasos generalizados en Metro Bilbao por problemas técnicos
Metro Bilbao funciona este sábado con retraso debido a "causas técnicas". Según ha informado el suburbano en sus redes sociales, un problema técnico ha originado que los trenes de la línea 1 circulen hasta la estación de San Ignazio en Bilbao, y esta incidencia está ralentizando el servicio.
Renfe interrumpe el servicio de tren entre Andoain e Irun este fin de semana y el siguiente
La implantación del tercer carril en el tramo Astigarraga-Irun ha obligado la interrupción ferroviaria, aunque se ofrecerán autobuses durante los dos fines de semanas. Además, la estación de Loiola, en San Sebastián, estará cerrada desde hoy hasta mediados de abril
El río se desborda en varios puntos de Bizkaia, pero la situación mejorará en las próximas horas
La mayor cantidad de lluvia ha caído en la zona de Mungia, donde se han visto afectados varios garajes y carreteras, al igual que en Derio, Bakio y Getxo. El Departamento de Seguridad ha mantenido activo el aviso amarillo por lluvias desde la medianoche hasta las seis de la mañana.
El Club Padura de Arrigorriaga rechaza "rotundamente" las acusaciones "infundadas" difundidas por varias asociaciones sobre el caso de acoso sexual a una menor
Las asociaciones denuncian que en este club deportivo una niña ha sido víctima de violencia sexual y acoso. El Club Padura "condena enérgicamente cualquier tipo de agresión" e incluso "la difusión del vídeo", pero asegura que los hechos ocurrieron fuera del ámbito de la actividad del club.
Los fundadores de la nueva cocina vasca, Premio Euskadi de Gastronomía 2025
El Gobierno Vasco reconoce así a figuras como Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Karlos Arguiñano, Ramón Roteta, Xabier Zapirain, Luis Irizar, Ramón Zugasti, Ricardo Idiakez, Tatus Fombellida, Patxi Quintana, Pedro Gómez, Manolo Iza y Jesús Mangas y José Juan Castillo, entre otros.
Semana trágica en el centro La Granja: "Estamos destrozados"
Los jóvenes fallecidos este martes en Santander eran alumnos del Colegio de Formación Profesional La Granja de Cantabria. Estudiaban el ciclo de Ganadería y Sanidad Animal. Su director explica que en el centro están destrozados.
Las instituciones y sindicatos se suman a las reivindicaciones del 8M
En vísperas del 8 de marzo, ayuntamientos, diputaciones y sindicatos han querido sumarse a las reivindicaciones feministas. Durante los actos han mostrado su preocupación por el aumento de mensajes contra las mujeres y la igualdad.
Las vascas dedican hasta 2,2 horas más al día que los hombres en el cuidado de los hijos
Son datos correspondientes al año 2024 recogido en la encuesta que ha publicado este viernes el Instituto Vasco de Estadística -Eustat- con motivo del Día Internacional de las Mujeres que se celebra este domingo.
Las instituciones vascas insisten en la necesidad de combatir los discursos retrógrados y el antifeminismo
El domingo, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer y en los días previos, los mensajes a favor de la igualdad y los derechos de las mujeres han cobrado especial relevancia en las instituciones vascas.
El Ayuntamiento de Santander expedienta al policía local que "no hizo su trabajo" ante el aviso sobre la pasarela
Tras el colapso de la pasarela costera de El Bocal de Santander el pasado martes, murieron seis personas, entre ellas tres vascos, y una mujer de Elvillar (Álava) continúa ingresada en la UCI.