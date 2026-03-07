Atzerapenak Bilboko metroan arazo teknikoengatik
Metro Bilbaoren arabera, 1. lineako trenak San Ignazioraino doaz, eta, hori dela eta, zerbitzua motel dabil.
Atzerapenak daude gaur Bilboko metroan, "arrazoi teknikoak" direla eta.
Metro Bilbaok sare sozialetan jakinarazi duenez, arazo tekniko baten eraginez, 1. lineako trenak Bilboko San Ignazio geltokiraino bakarrik iristen dira, eta, hori dela eta, zerbitzua moteltzen ari da.
Zure interesekoa izan daiteke
Asteburu honetan eta hurrengoan ez da trenik ibiliko Andoain eta Irun artean
Astigarraga-Irun tartean hirugarren trenbidea jartzeko lanek eragin dute tren zerbitzuaren etena. Renfek autobus zerbitzua eskainiko du bidaiarien joan-etorriak bermatzeko. Gainera, Loiolako geltokia itxita egongo da apirilaren erdialdera arte.
Ibaiak gainezka egin du Bizkaiko zenbait lekutan, baina egoerak hobera egingo du datozen orduetan
Mungialdean egin du euri gehien, eta zenbait garaje eta errepide hartu ditu urak bertan, Derion, Bakion eta Getxon bezalaxe. Segurtasun Sailak indarrean izan du abisu horia euriagatik gauerditik goizeko seiak arte.
Arrigorriagako Padura klubak “irmo” gaitzetsi ditu adin txikiko batek jasandako sexu-jazarpenari buruz zabaldutako “funtsik gabeko akusazioak”
Kirol klub horretan neska batek sexu-indarkeria eta jazarpena jasan dituela salatu dute elkarteek. Padurak “gogor" gaitzetsi du “edozein eraso mota” eta baita bideoa hedatzea ere, baina gertakariak klubaren jardueraren esparrutik kanpora gertatutakoak direla adierazi dute.
Euskal sukaldaritza berriaren sortzaileak, 2025eko Euskadi Gastronomia Sarien irabazleak
Besteak beste, hauek aritu ziren mugimendu horretan: Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Karlos Arguiñano, Ramon Roteta, Xabier Zapirain, Luis Irizar, Ramon Zugasti, Ricardo Idiakez, Tatus Fombellida, Patxi Quintana, Pedro Gomez, Manolo Iza, Jesus Mangas eta Jose Juan Castillo.
Asteartean Santanderren hildako ikasleen zentroan lur jota daude
Hildako gazteak Kantabriako La Granja Lanbide Heziketako Ikastetxeko ikasleak ziren. Abeltzaintza eta abere-osasunari buruzko zikloa ari ziren ikasten. Bertako zuzendariak azaldu duenez, zentroan lur jota daude.
Martxoaren 8ko aldarrikapenekin bat egin dute erakundeek eta sindikatuek
Martxoaren 8aren bezperetan, udalek, aldundiek eta sindikatuek aldarrikapen feministekin bat egin nahi izan dute. Bilboko udaletxean egindako ekitaldian, oso kezkatuta agertu dira emakumeen eta berdintasunaren aurkako mezuak ugaritzen ari direlako.
Euskal emakumeek gizonek baino 2,2 ordu gehiago ematen dituzte egunean seme-alabak zaintzen
2024. urteari dagozkion datuak dira, igandean ospatuko den Emakumeen Nazioarteko Eguna dela-eta Euskal Estatistika Erakundeak ostiral honetan argitaratu duen inkestan jasotakoak.
Santanderko Udalak espedientea ireki dio pasabideari buruzko abisua jasota "bere lana egin ez zuen" udaltzainari
Asteartean Santanderko egurrezko pasabide bat hautsi eta sei pertsona hil ziren, tartean hiru euskal herritar. Halaber, Elvillarko (Araba) neska batek Zainketa Intentsiboen Unitatean jarraitzen du.
Euskal erakundeek diskurtso atzerakoiak eta antifeminismoa borrokatzeko beharra azpimarratu dute martxoaren 8aren atarikoan
Igandean, martxoaren 8arekin, Emakumeen Nazioarteko Eguna izango da. Hori ospatu bezperetan, berdintasunaren eta emakumeen eskubideen aldeko mezuek indar berezia hartu dute euskal erakundeetan.