Atzerapenak Bilboko metroan arazo teknikoengatik

Metro Bilbaoren arabera, 1. lineako trenak San Ignazioraino doaz, eta, hori dela eta, zerbitzua motel dabil. 

GRAFCAV5904. BILBAO, 03/11/2025.-Usuarios en la estación de metro de Sarriko, donde se cumple 30 años de andadura de Metro Bilbao, donde este lunes han presentado los actos de celebración organizados con tal motivo. EFE/Luis Tejido
EFEren artxiboko argazki bat
author image

EITB

Azken eguneratzea

Atzerapenak daude gaur Bilboko metroan, "arrazoi teknikoak" direla eta. 

Metro Bilbaok sare sozialetan jakinarazi duenez, arazo tekniko baten eraginez, 1. lineako trenak Bilboko San Ignazio geltokiraino bakarrik iristen dira, eta, hori dela eta, zerbitzua moteltzen ari da. 

 

