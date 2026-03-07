Este fin de semana (7-8 de marzo) y el siguiente (14-15 de marzo) no habrá trenes de Cercanías y Media y Larga Distancia entre Andoain e Irun (Gipuzkoa), según ha informado el Ayuntamiento de San Sebastián en una nota.

La interrupción del servicio ferroviario se debe a los trabajos de ETS y Adif relacionados con la implantación del tercer carril en el tramo Astigarraga-Irun. Además, se ha procedido a cerrar la estación de Loiola durante un plazo máximo de seis semanas a partir de este sábado.

Renfe ha dispuesto un plan alternativo de transporte por carretera con autobuses entre Andoain Irun.

El servicio a los trenes de Cercanías se seguirá ofreciendo desde Martutene, que cuenta con conexión mediante transporte urbano del Ayuntamiento de San Sebastián. En cuanto a los trenes de Larga Distancia, el trayecto Madrid-Irun realizará un transbordo entre Tolosa e Irun, y los últimos trenes de Madrid a San Sebastián de los días 6 y 13 de marzo transbordarán por carretera entre San Sebastián e Irun. El primer servicio de los lunes 9 de marzo y 16 de marzo se realizará por carretera el tramo entre San Sebastián y Tolosa. En cuanto al trayecto Barcelona-San Sebastián, se realizará transbordo por carretera entre Pamplona y la capital guipuzcoana los dos fines de semana, así como el último servicio de los viernes 6 y 13 de marzo. También realizarán el mismo transbordo el primer tren de los días 9 y 16 de marzo.