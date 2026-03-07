GIPUZKOA
Renfe interrumpe el servicio de tren entre Andoain e Irun este fin de semana y el siguiente

La implantación del tercer carril en el tramo Astigarraga-Irun ha obligado la interrupción ferroviaria, aunque se ofrecerán autobuses durante los dos fines de semanas. Además, la estación de Loiola, en San Sebastián, estará cerrada desde hoy hasta mediados de abril
Estación de Renfe en San Sebastián. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Trenik ez Andoain eta Irun artean, martxoaren 7, 8, 14 eta 15ean
EITB

Última actualización

Este fin de semana (7-8 de marzo) y el siguiente (14-15 de marzo) no habrá trenes de Cercanías y Media y Larga Distancia entre Andoain e Irun (Gipuzkoa), según ha informado el Ayuntamiento de San Sebastián en una nota.

La interrupción del servicio ferroviario se debe a los trabajos de ETS y Adif relacionados con la implantación del tercer carril en el tramo Astigarraga-Irun. Además, se ha procedido a cerrar la estación de Loiola durante un plazo máximo de seis semanas a partir de este sábado. 

Renfe ha dispuesto un plan alternativo de transporte por carretera con autobuses entre Andoain Irun. 

El servicio a los trenes de Cercanías se seguirá ofreciendo desde Martutene, que cuenta con conexión mediante transporte urbano del Ayuntamiento de San Sebastián. En cuanto a los trenes de Larga Distancia, el trayecto Madrid-Irun realizará un transbordo entre Tolosa e Irun, y los últimos trenes de Madrid a San Sebastián de los días 6 y 13 de marzo transbordarán por carretera entre San Sebastián e Irun. El primer servicio de los lunes 9 de marzo y 16 de marzo se realizará por carretera el tramo entre San Sebastián y Tolosa. En cuanto al trayecto Barcelona-San Sebastián, se realizará transbordo por carretera entre Pamplona y la capital guipuzcoana los dos fines de semana, así como el último servicio de los viernes 6 y 13 de marzo. También realizarán el mismo transbordo el primer tren de los días 9 y 16 de marzo.

