Itaia aboga en el 8M por hacer frente a los mensajes machistas de la ultraderecha

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Itaia kolektiboak premiazkotzat jo du ultraeskuinaren mezu matxistei aurre egitea
Itaia ha defendido la construcción del socialismo como forma de liberación para la mujer trabajadora. La organización ha movilizado en seis de las siete capitales de Euskal Herria. Ha indicado que quiere hacer frente a los mensajes e ideología machista que están calando en la sociedad promovidos, dicen, por la ultraderecha e influencer misóginos.

Multitudinarias marchas en toda Euskal Herria en apoyo al movimiento feminista

Miles de personas han salido este fin de semana a las calles de distintas ciudades y pueblos de Euskal Herria para mostrar su apoyo al movimiento feminista. Las marchas, multitudinarias y llenas de reivindicación, han convertido las calles en espacios de protesta colectiva, donde se han escuchado consignas en defensa de la igualdad, contra la violencia machista y a favor de los derechos de las mujeres.
