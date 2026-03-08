Itaia aboga en el 8M por hacer frente a los mensajes machistas de la ultraderecha
Itaia ha defendido la construcción del socialismo como forma de liberación para la mujer trabajadora. La organización ha movilizado en seis de las siete capitales de Euskal Herria. Ha indicado que quiere hacer frente a los mensajes e ideología machista que están calando en la sociedad promovidos, dicen, por la ultraderecha e influencer misóginos.
Detenidos tres menores en Vitoria-Gasteiz por agredir y proferir insultos homófobos a dos jóvenes
Las víctimas, dos jóvenes, han informado a los agentes de que, tras salir de un establecimiento de ocio, han sido abordados por tres chicos que les han tirado al suelo y les han propinado varios puñetazos y patadas. También les han proferido insultos en los que se aludía a su condición de homosexuales.
El feminismo toma las calles para reivindicar que "otro mundo es posible"
Las manifestaciones del 8M han recorrido las calles de las capitales y localidades vascas. El Movimiento Feminista ha llamado a responder con "más lucha" a la ultraderecha que quiere "paralizarlas de miedo" y ha censurado las actitudes "tránsfobas" de las abolicionistas.
Multitudinarias marchas en toda Euskal Herria en apoyo al movimiento feminista
Miles de personas han salido este fin de semana a las calles de distintas ciudades y pueblos de Euskal Herria para mostrar su apoyo al movimiento feminista. Las marchas, multitudinarias y llenas de reivindicación, han convertido las calles en espacios de protesta colectiva, donde se han escuchado consignas en defensa de la igualdad, contra la violencia machista y a favor de los derechos de las mujeres.
Gobierno y Parlamento de Navarra se concentran para reclamar igualdad entre hombres y mujeres
Representantes del Gobierno y del Parlamento Foral se han concentrado este domingo, Día Internacional de la Mujer, frente al Palacio de Navarra para expresar su compromiso de luchar contra las desigualdades y combatir "estereotipos", como aquellos que normalizan una distribución desigual de los cuidados.
La jueza cita a la policía local y al 112 por el aviso sobre la pasarela de Santander
Les tomará declaración el 27 de marzo, y ha pedido al Ayuntamiento y a Costas documentación sobre la senda de la que forma parte ese paso.
Este lunes comienza el juicio por la agresión homófoba contra Ekain Perrino en Basauri
En la agresión, perpetrada en 2021 en un parque, apalizaron, profiriendo insultos homófobos, hasta dejar inconsciente a este joven que entonces tenía 23 años.
Varios jóvenes lanzan botellas a agentes de la Ertzaintza tras el partido Athletic-Barcelona
Los incidentes ocurrieron pasadas las 23:00 horas, en las inmediaciones del estadio de San Mamés. No se registraron heridos ni se practicaron arrestos.
El Gobierno Vasco llama a dar a la igualdad el espacio que merece
El Gobierno Vasco ha realizado una declaración con motivo del Día Internacional de las Mujeres, en la que ha reivindicado que avanzar en igualdad supone avanzar en derechos, libertad, bienestar, respeto e igualdad de oportunidades para todas las personas.
El feminismo tomará las calles este domingo
Este año hay tres convocatorias diferentes. Como viene siendo habitual, el movimiento feminista ha convocado manifestaciones en cinco capitales y decenas de localidades vascas. Por otra parte, la organización socialista Itaia llama a manifestarse en seis capitales y 21 municipios. Las nuevas coordinadoras de feministas abolicionistas celebrarán varias marchas en la CAV y Navarra.