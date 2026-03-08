8M

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Las feministas abolicionistas piden la abolición de la prostitución y la pornografía

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Feminista abolizionistek prostituzioa desagertzea eskatu dute, benetako berdintasuna lortzeko
author image

EITB

Última actualización

Las feministas abolicionistas han convocado sus propias marchas. Su objetivo es abolir la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler. Acabar con toda esta explotación para lograr la igualdad. 

Manifestaciones Feminismo

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Elgoibar celebra la primera feria sin animales tras la reinstauración de la prohibición por dermatosis nodular

La dermatosis nodular sigue generando preocupación en el sector primario. No se ha detectado ningún caso por el momento en Euskal Herria, pero debido al aumento de casos en Francia se ha vuelto a prohibir la presencia de animales en las ferias, como medida de prevención. La primera en cumplir con esta medida ha sido la Feria de Nochevieja en Elgoibar.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Idurre Eskisabel: "El euskera seguirá en situación de emergencia lingüística si no se hace nada, pero tiene solución"

Pese a la emergencia lingüística que atraviesa actualmente el euskera, la secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, Idurre Eskisabel, subraya que la situación tiene solución si se actúa. Destaca que el apego social al euskera es un factor clave, pero insiste en que, aunque el compromiso individual es imprescindible, no basta por sí solo y que son necesarias respuestas estructurales y políticas públicas sólidas.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Idurre Eskisabel: "Hoy encenderemos la primera chispa del renacimiento del euskera"

Euskalgintzaren Kontseilua ha hecho un llamamiento para llenar este sábado el Bilbao Arena. La cita tiene como objetivo movilizar a todos y todas las vascoparlantes para, según su secretaria general, Idurre Eskisabel, “encender la primera chispa” en favor de un nuevo "renacimiento" del euskera, combinando la reivindicación con la cultura vasca, “porque los agentes culturales son una parte fundamental para que una lengua tenga sentido y futuro”. 
Cargar más
Publicidad
X