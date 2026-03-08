M8
Benetako berdintasuna lortzeko prostituzioa desagertzea eskatu dute feminista abolizionistek

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Feminista abolizionistek euren kabuz plazaratu dituzte aldarriak. Berdintasuneko gizartea lortzeko, prostituzioa eta pornografia abolitzea eskatu dute, horrek emakumea sexu-objektu gisa ikustea ekartzen duelako. Alokairuzko sabelak debekatzea ere eskatu dute.

Manifestazioak Feminismoa

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Idurre Eskisabel: "Euskarak larrialdi linguistikoan jarraituko du ezer egiten ez bada, baina badu irtenbidea"

Euskarak gaur egun bizi duen larrialdi linguistikoa gorabehera, Idurre Eskisabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak azpimarratu du egoerak irtenbidea duela. Euskararekiko atxikimendu soziala funtsezko faktorea dela nabarmendu du, baina norbanakoaren konpromisoa ezinbestekoa den arren, berez ez dela nahikoa eta erantzun estruktural eta politika publiko sendoak behar direla azpimarratu du.
