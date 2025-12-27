SARIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Arrasaten erositako txartel bati egokitu zaio Euromillonesen 54 milioi euroko saria

Txartela Arrasateko 66.455 zenbakiko bulegoan jaso zuten, Musakola auzoko Eroski merkataritza zentroan.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Arrasaten (Gipuzkoa) erositako txartel bati egokitu zaio Euromillonesen 54 milioi euroko saria, abenduaren 26ko zozketari dagokiona.

Asmatzaileak lehen kategoriako sari nagusia eskuratu du (5 zenbaki + 2 izar), eta zaku handiena eraman du.

Txartela Arrasateko 66.455 zenbakiko bulegoan baliozkotu zen, Musakola auzoko Eroski merkataritza zentroan.

Arrasate Gipuzkoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X