Un acertante de Arrasate gana 54 millones de euros en el sorteo de Euromillones

El boleto fue sido validado en el despacho receptor número 66.455 de Arrasate, situado en el centro comercial Eroski del barrio de Musakola.
Agencias | EITB

Un boleto acertante validado en Arrasate (Gipuzkoa) ha ganado un premio de 54 millones de euros en el sorteo de Euromillones celebrado este viernes 26 de diciembre.

El acertante ha conseguido el bote millonario puesto en juego para los premiados de primera categoría (5 números + 2 estrellas).

El boleto fue sido validado en el despacho receptor número 66.455 de Arrasate, situado en el centro comercial Eroski del barrio de Musakola.

