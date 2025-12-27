Un acertante de Arrasate gana 54 millones de euros en el sorteo de Euromillones

Euskalgintzaren Kontseilua ha hecho un llamamiento para llenar este sábado el Bilbao Arena. La cita tiene como objetivo movilizar a todos y todas las vascoparlantes para, según su secretaria general, Idurre Eskisabel, “encender la primera chispa” en favor de un nuevo "renacimiento" del euskera, combinando la reivindicación con la cultura vasca, “porque los agentes culturales son una parte fundamental para que una lengua tenga sentido y futuro”.