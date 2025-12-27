FERIAK
Animaliarik gabeko azoka egin dute Elgoibarren, dermatosi nodularraren ondoriozko debekua berriro ezarri ondoren

Elgoibarko Gabon Zaharretako Azoka
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Dermatosi nodularrak kezka sortzen jarraitzen du lehen sektorean. Euskal Herrian ez da oraingoz kasurik atzeman, baina Frantzian kasuak ugaritzen ari direla eta, prebentzio modura, ferietan abereak azaltzea debekatu dute berriro. Eta neurri hori betetzen lehen azoka, Elgoibarko Gabon Zaharrekoa izan da.

Azokak Elgoibar Gizartea Euskal Autonomia Erkidegoa

