Behe-lainoak zaildu egin du aireko trafikoa Loiun, eta gutxienez lau hegaldi desbideratu dituzte
Desbideratutako lau hegaldiak Santanderren lurreratu dira. Loiu-Barajas konexio bat bertan behera geratu da, eta atzerapenak izan dira beste hiru hegalditan.
Behe-lainoak zaildu egin du aireko zirkulazioa Loiuko aireportuan (Bizkaia), eta gutxienez lau hegaldi desbideratu dituzte gaur goizean.
Desbideratutako hegaldiek Santanderren lur hartu dute: Loiu eta Madril lotu behar zituzten bi konexio, eta Palmatik eta Bartzelonatik zetozen bi hegaldi.
Horrez gain, atzerapenak izan dira beste hiru hegalditan, eta Madrilera abiatu behar zen hegazkin bat ez da Loiura iritsi, eta Santanderren geratu da.
Euskara: larrialdi linguistikoan ezer egiten ez bada, baina badu irtenbidea
Euskarak gaur egun bizi duen larrialdi linguistikoa gorabehera, Idurre Eskisabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak azpimarratu du egoerak irtenbidea duela. Euskararekiko atxikimendu soziala funtsezko faktorea dela nabarmendu du, baina norbanakoaren konpromisoa ezinbestekoa den arren, berez ez dela nahikoa eta erantzun estruktural eta politika publiko sendoak behar direla azpimarratu du.
Coruñako aireportua zabaldu dute, pistan basurde bat ikusi ostean hainbat orduz itxita egon eta gero
Madrildik eta Milandik abiatu eta Galiziako aireportuan lur hartu behar zuten bi hegaldi beste aireportu batzuetara bideratu dituzte, eta beste bi aireratzeko baimena noiz emango zain geratu dira.
Arrasaten erositako txartel bati egokitu zaio Euromillonesen 54 milioi euroko saria
Txartela Arrasateko 66455 loteria administrazioko bulegoan saldu zuten, Musakola auzoko Eroski merkataritza zentroan.
Idurre Eskisabel: "Euskararen pizkundearen lehen txinparta izango da hau"
Euskalgintzaren Kontseiluak deialdia egin du larunbat honetan Bilbao Arena betetzeko. Hitzorduaren helburua da euskal hiztun guztiak mobilizatzea, Idurre Eskisabel idazkari nagusiaren arabera, euskararen "pizkunde" berri baten aldeko "txinparta pizteko", aldarrikapena eta euskal kultura uztartuz, "kulturgileak funtsezkoak baitira hizkuntza batek zentzua eta etorkizuna izan dezan".
Gizon bat atxilotu dute Gasteizen bikotekidea arrastaka eramateagatik
Gertakariak ostegunean izan ziren, eta genero-indarkeriaren eremuan lesio-delitu bat leporatu diote.
Azkoitiak "irmoki gaitzetsi" du emakume bati egindako sexu-eraso saiakera
Udalean ordezkaritza duten alderdi guztiekbere gaitzespen irmoa adierazi dute eta indarkeria matxista "aitzakiarik gabe desagerrarazi behar den gaitza" dela azpimarratu dute. Arratsaldean, dozenaka pertsonak elkarretaratzea egin dute herriko plazan.
Garraio publikoaren hobariak luzatu dituzte Gipuzkoan 2026rako
15 urtetik beherakoek doan bidaiatzen jarraituko dute; 15 eta 25 urte bitartekoek % 50eko hobaria izango dute; eta gainerakoek % 40koa.
Ipar Euskal Herriko laborariek altxa dute A-64 errepideko blokeoa
Dermatosi nodularraren inguruan aurrerapausoak lortu dituztelako erabaki dute erretiratzea. Hala ere, zikinkeria ugari gelditu da errepidean eta egunak beharko dituzte erabat garbitu eta libre uzteko.
Euskalgintzaren Kontseiluak azken deia egin du larunbateko Bilboko ekitaldira mobilizatzeko
Gizarte-erakundeen bilguneak zabaldutako prentsa-oharraren arabera, Bilbao Arenako hitzorduak euskararen "pizkunde" berri baterako “txinparta” izan nahi du