Behe-lainoak zaildu egin du aireko trafikoa Loiun, eta gutxienez lau hegaldi desbideratu dituzte

Desbideratutako lau hegaldiak Santanderren lurreratu dira. Loiu-Barajas konexio bat bertan behera geratu da, eta atzerapenak izan dira beste hiru hegalditan.

Loiuko aireportua, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Behe-lainoak zaildu egin du aireko zirkulazioa Loiuko aireportuan (Bizkaia), eta gutxienez lau hegaldi desbideratu dituzte gaur goizean.

Desbideratutako hegaldiek Santanderren lur hartu dute: Loiu eta Madril lotu behar zituzten bi konexio, eta Palmatik eta Bartzelonatik zetozen bi hegaldi.

Horrez gain, atzerapenak izan dira beste hiru hegalditan, eta Madrilera abiatu behar zen hegazkin bat ez da Loiura iritsi, eta Santanderren geratu da.

