La niebla complica las llegadas en el aeropuerto de Loiu, con al menos cuatro desvíos

La niebla ha complicado el tráfico aéreo en el aeropuerto de Loiu (Bizkaia), y al menos cuatro vuelos han sido desviados a santander durante esta mañana. Además, otro vuelo, Loiu-Barajas, ha sido anulado, y otros tres sufren importantes retrasos.

Los vuelos desviados han tomado tierra en Santander. Se trata de dos conexiones con Madrid, y los vuelos de Palma de Mallorca y Barcelona.