La niebla complica las llegadas en el aeropuerto de Loiu, con al menos cuatro desvíos

Los cuatro vuelos desviados han aterrizado en Santander. Una conexión Loiu-Barajas ha sido cancelada, y ha habido retrasos en otros tres vuelos.
AEROPUERTO LOIU AIREPORTUA VIENTO HAIZEA HEGAZKINA AVION EFE
Aeropuerto de Loiu, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Behe-lainoak zaildu egin du aireko trafikoa Loiun, eta gutxienez lau hegaldi desbideratu dituzte
author image

EITB

Última actualización

La niebla ha complicado el tráfico aéreo en el aeropuerto de Loiu (Bizkaia), y al menos cuatro vuelos han sido desviados a santander durante esta mañana. Además, otro vuelo, Loiu-Barajas, ha sido anulado, y otros tres sufren importantes retrasos.

Los vuelos desviados han tomado tierra en Santander. Se trata de dos conexiones con Madrid, y los vuelos de Palma de Mallorca y Barcelona.

