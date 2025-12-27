Espetxeratu egin dute Azkoitian Gabon gauean sexu-erasoa egiten saiatzeagatik atxilotutako gizona
Guardiako epailearen aurrean deklaratu ondoren, epaileak badaezpada espetxeratzeko agindu zuen, sexu-eraso saiakera egotzita.
Gabon gauean Azkoitian emakume bati sexu-erasoa egiten saiatzeagatik atxilotu zuten 60 urteko gizona behin-behinean espetxean sartu dute, epailearen aginduz, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak larunbat honetan jakitera eman duenez.
Abenduaren 24an, 23:00ak aldera, GI-631 errepidearen ondotik zihoan 49 urteko emakume bati eraso zion bizikletan eta buru-beroki batekin zihoan gizon batek.
Ustezko erasotzailea handik gutxira atxilotu zuten. Ihes egiten saiatu zen, baina emakumeari lagundu zioten bi pertsonak harrapatu eta atxiki zuten Ertzaintza iritsi arte.
Azkoitiko Udalaren arabera, biktima herri horretako bizilaguna da, eta lanaldia amaitu ondoren etxera itzultzen ari zela jasan zuen erasoa. Ondoren, ospitalera eraman zuten, erasotzaileak eragindako lesioak sendatzeko.
Segurtasun Sailak larunbat honetan adierazi duenez, ertzain-etxean egon ostean, atzo arratsaldean utzi zuten ustezko erasotzailea epailearen esku.
Azpeitiko guardiako epailearen aurrean deklaratu ostean, epaileak badaezpada espetxeratzeko agindu zuen, sexu-eraso saiakera egotzita. Hori dela eta, Martuteneko espetxera eraman zuten, Donostiara.
Idurre Eskisabel: “Euskarak larrialdi linguistikoan jarraituko du ezer egiten ez bada, baina badu irtenbidea”
Euskarak gaur egun bizi duen larrialdi linguistikoa gorabehera, Idurre Eskisabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak azpimarratu du egoerak irtenbidea duela. Euskararekiko atxikimendu soziala funtsezko faktorea dela nabarmendu du, baina norbanakoaren konpromisoa ezinbestekoa den arren, berez ez dela nahikoa eta erantzun estruktural eta politika publiko sendoak behar direla azpimarratu du.
Coruñako aireportua zabaldu dute, pistan basurde bat ikusi ostean hainbat orduz itxita egon eta gero
Madrildik eta Milandik abiatu eta Galiziako aireportuan lur hartu behar zuten bi hegaldi beste aireportu batzuetara bideratu dituzte, eta beste bi aireratzeko baimena noiz emango zain geratu dira.
Behe-lainoak zaildu egin du aireko trafikoa Loiun, eta sei hegaldi desbideratu dituzte
Bost hegaldi Santanderrera desbideratu dituzte, Loiu-Barajas konexio bat bertan behera geratu da, eta atzerapenak izan dira beste hiru hegalditan.
Arrasaten erositako txartel bati egokitu zaio Euromillonesen 54 milioi euroko saria
Txartela Arrasateko 66455 loteria administrazioko bulegoan saldu zuten, Musakola auzoko Eroski merkataritza zentroan.
Idurre Eskisabel: "Euskararen pizkundearen lehen txinparta izango da hau"
Euskalgintzaren Kontseiluak deialdia egin du larunbat honetan Bilbao Arena betetzeko. Hitzorduaren helburua da euskal hiztun guztiak mobilizatzea, Idurre Eskisabel idazkari nagusiaren arabera, euskararen "pizkunde" berri baten aldeko "txinparta pizteko", aldarrikapena eta euskal kultura uztartuz, "kulturgileak funtsezkoak baitira hizkuntza batek zentzua eta etorkizuna izan dezan".
Gizon bat atxilotu dute Gasteizen bikotekidea arrastaka eramateagatik
Gertakariak ostegunean izan ziren, eta genero-indarkeriaren eremuan lesio-delitu bat leporatu diote.
Azkoitiak "irmoki gaitzetsi" du emakume bati egindako sexu-eraso saiakera
Udalean ordezkaritza duten alderdi guztiekbere gaitzespen irmoa adierazi dute eta indarkeria matxista "aitzakiarik gabe desagerrarazi behar den gaitza" dela azpimarratu dute. Arratsaldean, dozenaka pertsonak elkarretaratzea egin dute herriko plazan.
Garraio publikoaren hobariak luzatu dituzte Gipuzkoan 2026rako
15 urtetik beherakoek doan bidaiatzen jarraituko dute; 15 eta 25 urte bitartekoek % 50eko hobaria izango dute; eta gainerakoek % 40koa.
Ipar Euskal Herriko laborariek altxa dute A-64 errepideko blokeoa
Dermatosi nodularraren inguruan aurrerapausoak lortu dituztelako erabaki dute erretiratzea. Hala ere, zikinkeria ugari gelditu da errepidean eta egunak beharko dituzte erabat garbitu eta libre uzteko.