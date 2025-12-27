INDARKERIA MATXISTA
Espetxeratu egin dute Azkoitian Gabon gauean sexu-erasoa egiten saiatzeagatik atxilotutako gizona

Guardiako epailearen aurrean deklaratu ondoren, epaileak badaezpada espetxeratzeko agindu zuen, sexu-eraso saiakera egotzita.

Erasoaren aurkako kontzentrazioa Azkoitian. Argazkia: EITB
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gabon gauean Azkoitian emakume bati sexu-erasoa egiten saiatzeagatik atxilotu zuten 60 urteko gizona behin-behinean espetxean sartu dute, epailearen aginduz, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak larunbat honetan jakitera eman duenez.

Abenduaren 24an, 23:00ak aldera, GI-631 errepidearen ondotik zihoan 49 urteko emakume bati eraso zion bizikletan eta buru-beroki batekin zihoan gizon batek.

Ustezko erasotzailea handik gutxira atxilotu zuten. Ihes egiten saiatu zen, baina emakumeari lagundu zioten bi pertsonak harrapatu eta atxiki zuten Ertzaintza iritsi arte.

Azkoitiko Udalaren arabera, biktima herri horretako bizilaguna da, eta lanaldia amaitu ondoren etxera itzultzen ari zela jasan zuen erasoa. Ondoren, ospitalera eraman zuten, erasotzaileak eragindako lesioak sendatzeko.

Segurtasun Sailak larunbat honetan adierazi duenez, ertzain-etxean egon ostean, atzo arratsaldean utzi zuten ustezko erasotzailea epailearen esku.

Azpeitiko guardiako epailearen aurrean deklaratu ostean, epaileak badaezpada espetxeratzeko agindu zuen, sexu-eraso saiakera egotzita. Hori dela eta, Martuteneko espetxera eraman zuten, Donostiara.

Idurre Eskisabel: “Euskarak larrialdi linguistikoan jarraituko du ezer egiten ez bada, baina badu irtenbidea”

Euskarak gaur egun bizi duen larrialdi linguistikoa gorabehera, Idurre Eskisabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak azpimarratu du egoerak irtenbidea duela. Euskararekiko atxikimendu soziala funtsezko faktorea dela nabarmendu du, baina norbanakoaren konpromisoa ezinbestekoa den arren, berez ez dela nahikoa eta erantzun estruktural eta politika publiko sendoak behar direla azpimarratu du.
