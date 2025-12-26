Azkoitiak "irmoki gaitzetsi" du emakume bati egindako sexu-eraso saiakera
Udalean ordezkaritza duten alderdi guztiekbere gaitzespen irmoa adierazi dute eta indarkeria matxista "aitzakiarik gabe desagerrarazi behar den gaitza" dela azpimarratu dute. Arratsaldean, dozenaka pertsonak elkarretaratzea egin dute herriko plazan.
Azkoitiko Udalak "gaitzespen irmoa" agertu du abenduaren 24ko gauean udalerriko bizilagun batek jasan zuen sexu-eraso saiakeraren aurrean. Gertaera GI-631 errepidearen ondoan izan zen, Azkoitia eta Loiola artean.
Udalean ordezkaritza duten alderdi guztiek (EAJ, EH Bildu, Azkoitia Bai eta PSE-EE) gogor gaitzetsi dute sexu-eraso saiakera, eta "erabateko babesa eta elkartasuna" helarazi diete emakumeari eta haren ingurukoei.
Bozeramaileen Batzordearen adierazpenaren arabera, "ez dago eskubiderik lanetik etxera bidean doan emakume bat inguratzeko eta bortxatzen saiatzeko". "Erasotzaileak egindakoa ordaindu dezala" espero du, eta azpimarratu du indarkeria matxista "indar guztiekin desagerrarazi behar dugun gaitza" dela, "aitzakiarik gabe, justifikaziorik gabe, eta beste aldera begiratu gabe".
Segurtasun Sailak ostegunean jakinarazi zuenez, gertaera 23:00ak baino lehentxeago izan zen; 49 urteko biktima GI-631 errepidearen ondoan zihoan, Azkoitia eta Loiola artean, eta bizikletan zihoan gizon batek eraso egin zion.
60 urteko ustezko erasotzailea handik gutxira atxilotu zuten. Ihes egiten saiatu zen, baina partikular batzuek jarraitu egin zioten, eta atxiki egin zuten Ertzaintza iritsi arte. Atxilotua epailearen esku utzi dute.
Bozeramaileen Batzordeak eskerrak eman dizkie biktimari arreta eta laguntza eskaini zioten pertsonei, eta "erasotzailea atxikitzeko orduan erakutsitako ausardiari" balioa eman dio. Udalak biktimaren esku jarri ditu eskain ditzakeen laguntza-baliabide guztiak.
Udalaren deialdiari jarraituz, dozenaka pertsonak parte hartu dute indarkeria matxista mota guztiak gaitzesteko Herriko Plazan 19:00etan egin den elkarretaratzean.
