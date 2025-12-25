INDARKERIA MATXISTA
Gizon bat atxilotu dute Azkoitian, emakume bati sexu-erasoa egiten saiatzeagatik

Erasotzaileak bizikleta batean ihes egin du, eta handik gutxira bi lekukok geldiarazi dute, ibilgailuekin jarraitu dutelako, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak gizon bat atxilotu du sexu-askatasunaren aurkako ustezko delitu bat egotzita, Azkoitian kalean zihoan emakume bati eraso egin ostean. Erasotzaileak bizikleta batean ihes egin du, eta handik gutxira bi lekukok geldiarazi dute, atzetik jarraitu diotelako ibilgailuekin, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Asteazken honetako gaueko hamaikak baino minutu batzuk lehenago, biktima, 49 urteko emakume bat, GI-631 errepidearen ondoan zihoan oinez, Azkoitia parean. Erasotzailea bizikletan zihoan eta buru-berokia zeraman: biktimaren ondoan gelditu da, eta lurrera bota du, sexu-erasoa egiteko asmoz.

Biktimak oihu egin eta laguntza eskatu ahal izan du, eta berehala bertaratu dira handik gertu zeuden hainbat pertsona. Erasotzaileak bizikletan ihes egin du, eta bi lekuko atzetik joan zaizkio ibilgailu partikularretan, Loiolako Basilikatik gertu harrapatu arte. Ertzaintza iritsi arte atxiki dute, eta atxilotu egin dute, sexu-askatasunaren aurkako ustezko delitu bat egotzita.

Atxilotua, 60 urtekoa, ertzain-etxera eraman dute, eta han egongo da epailearen esku utzi arte. Biktima, berriz, ospitale batera eraman dute, zituen lesioak artatzeko.

Azkoitia Gizartea

