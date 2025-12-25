VIOLENCIA MACHISTA
Detenido en Azkoitia por intentar agredir sexualmente a una mujer

El agresor ha huido en una bicicleta y ha sido interceptado poco después por dos testigos que le han seguido con sus vehículos, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Azkoitian, emakume bati sexu-erasoa egiten saiatzeagatik
Agencias | EITB

La Ertzaintza ha detenido a un hombre por un presunto delito contra la libertad sexual, después de abordar a una mujer que caminaba por la vía pública en Azkoitia. El agresor ha huido en una bicicleta y ha sido interceptado poco después por dos testigos que le han seguido con sus vehículos, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos han ocurrido minutos antes de las once de la noche de este pasado miércoles, cuando la víctima, una mujer de 49 años de edad, caminaba junto a la carretera GI-631, a la altura Azkoitia. Un hombre que circulaba en bicicleta y que portaba un pasamontañas se ha detenido junto a la víctima y la ha tirado al suelo con intención de agredirla sexualmente.

La víctima ha podido gritar y solicitar auxilio, acudiendo de inmediato varias personas que se encontraban en las inmediaciones. El agresor ha huido en su bicicleta y ha sido perseguido por dos testigos en sus vehículos particulares hasta darle alcance en las proximidades de la Basílica de Loiola. El implicado ha sido retenido hasta la llegada de la Ertzaintza, que le ha detenido por un presunto delito contra la libertad sexual.

El arrestado, de 60 años, ha sido trasladado a dependencias policiales, donde permanecerá hasta su puesta a disposición judicial. Por su parte, la víctima ha sido conducida a un centro hospitalario para ser atendida de las lesiones que presentaba.

