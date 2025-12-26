Azkoitia expresa su "firme rechazo" al intento de agresión sexual a una mujer

El Ayuntamiento de Azkoitia ha mostrado su "firme rechazo" ante el intento de agresión sexual que sufrió una vecina del municipio la noche del 24 de diciembre. El suceso tuvo lugar junto a la carretera GI-631, entre Azkoitia y Loiola.

Todos los partidos con representación en el Consistorio (PNV, EH Bildu, Azkoitia Bai y PSE-EE) han mostrado su más enérgica repulsa ante el intento de agresión sexual ocurrido, y han trasladado su "total apoyo y solidaridad" a la mujer, así como a todo su entorno.

La declaración de la Junta de Portavoces afirma que "no hay derecho para acorralar e intentar violar a una mujer que vuelve a casa tras su jornada de trabajo”. Espera que “el agresor sufra todo el peso de la ley” y aboga por “erradicar con todas nuestras fuerzas, sin excusas, sin justificaciones, y sin esquivar la mirada" esta “lacra”.

El Departamento Seguridad informó el jueves que los hechos ocurrieron poco antes de las 23:00 horas, cuando la víctima, de 49 años, caminaba junto a la GI-631, entre Azkoitia y Loiola y fue atacada por un individuo que iba en bicicleta y cubierto con un pasamontaña.

El presunto agresor, de 60 años, fue arrestado poco después. Intentó darse a la fuga, pero fue perseguido por varios particulares que consiguieron retenerlo hasta la llegada de la Ertzaintza. El detenido ha sido puesto a disposición judicial.

La Junta de Portavoces ha agradecido a las personas que le prestaron su atención y ayuda a la víctima y ha puesto en valor "su valentía a la hora de retener al agresor". El Ayuntamiento ya ha puesto a disposición de la víctima todos los recursos de ayuda que puede ofrecer.

Siguiendo la convocatoria del Consistorio, decenas de personas han participado en la concentración que se ha realizado a las 19:00 horas en la Herriko Plaza para condenar todo tipo de violencia machista.