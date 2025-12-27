VIOLENCIA MACHISTA
Ingresa en prisión el detenido por el intento de agresión sexual de Nochebuena en Azkoitia

Tras prestar declaración ante el juez de guardia, éste decretó su ingreso en prisión preventiva, acusado de un delito de agresión sexual en grado de tentativa.
Concentración contra la agresión en Azkoitia. Foto: EITB
El hombre de 60 años que fue detenido por intentar agredir sexualmente a una mujer la pasada Nochebuena en Azkoitia (Gipuzkoa) ha ingresado en prisión provisional por orden judicial, ha informado este sábado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos ocurrieron sobre las 23:00 horas del 24 de diciembre, cuando la mujer, de 49 años, que caminaba junto a la GI-631, fue presuntamente atacada por un individuo que circulaba en bicicleta y con un pasamontañas.

El presunto agresor fue arrestado poco después, tras intentar darse a la fuga y ser perseguido en sus vehículos particulares por dos personas que socorrieron a la mujer y que lo alcanzaron y retuvieron hasta la llegada de la Ertzaintza.

La víctima, que según el Ayuntamiento de Azkoitia, era vecina de esta población y sufrió el ataque cuando regresaba a su casa tras terminar su jornada laboral, fue traslada tras el suceso a un centro hospitalario para ser atendida de las lesiones que presentaba.

El Departamento de Seguridad ha indicado este sábado que, tras permanecer en comisaría hasta completar las diligencias policiales, el presunto autor fue puesto a disposición judicial ayer por la tarde en Azpeitia.

Tras prestar declaración ante el juez de guardia, éste decretó su ingreso en prisión preventiva, acusado de un delito de agresión sexual en grado de tentativa, por lo que fue trasladado a la cárcel de Martutene, en San Sebastián.

