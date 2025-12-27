Euskalgintzaren Kontseilua
Idurre Eskisabel: "Euskararen pizkundearen lehen txinparta izango da hau"

18:00 - 20:00
EITB

Euskalgintzaren Kontseiluak deialdia egin du larunbat honetan Bilbao Arena betetzeko. Hitzorduaren helburua da euskal hiztun guztiak mobilizatzea, Idurre Eskisabel idazkari nagusiaren arabera, euskararen "pizkunde" berri baten aldeko "txinparta pizteko", aldarrikapena eta euskal kultura uztartuz, "kulturgileak funtsezkoak baitira hizkuntza batek zentzua eta etorkizuna izan dezan".

Euskara Euskal Autonomia Erkidegoa Bilbo Gizartea

