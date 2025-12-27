Euskalgintzaren Kontseilua
Idurre Eskisabel: "Hoy encenderemos la primera chispa del renacimiento del euskera"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Idurre Eskisabel: "Euskararen pizkundearen lehen txinparta izango da hau"
EITB

Última actualización

Euskalgintzaren Kontseilua ha hecho un llamamiento para llenar este sábado el Bilbao Arena. La cita tiene como objetivo movilizar a todos y todas las vascoparlantes para, según su secretaria general, Idurre Eskisabel, “encender la primera chispa” en favor de un nuevo "renacimiento" del euskera, combinando la reivindicación con la cultura vasca, “porque los agentes culturales son una parte fundamental para que una lengua tenga sentido y futuro”. 

