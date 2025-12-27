EUSKARA
Milaka lagun bildu ditu Euskalgintzaren Kontseiluak Bilbon, euskararen aldeko pizkundearen akuilu izan daitezen

Euskararen aldeko pizkunde berri baten premia gizarteratzea eta hizkuntza-politiketan jauzia emateko adostasun soziopolitikoa bultzatzea helburu duen ekitaldia egiten ari dira 17:25etik Bilbao Arenan.

Pizkundea hasiera
Bilbao Arenaren argazkia, ekitaldia hasi aurretik. Irudia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Milaka lagun bildu ditu Euskalgintzaren Kontseiluak larunbat honetan Bilbao Arenan, euskararen "pizkunde" berri baten aldeko “txinparta” pizteko asmoz.

17:25 jota zirenean abiatu da aldarrikapena eta euskal kulturaren sustapena uztartzen dituen ekitaldia. Herritar arruntekin batera, EAJko zein EH Bilduko ordezkariak ere dira Bilbon, baita Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako Kultura sailburua ere, bere saileko hainbat kiderekin batera. Bengoetxearen hitzetan, euskarak pertsona guztiak behar ditu, baita aliantza zabalak ere.

EH Bilduren Izenean, Pello Otxandiano Legebiltzarreko bozeramaileak berretsi du euskarak "beste pizkunde bat behar duela" eta "bestelako neurri politikoak hartzea ezinbestekoa" dela.

19:00ak arte iraungo duen ekitaldia hasi berritan, Lorea Agirre Jakineko zuzendariak egin du Kontseiluaren izenean lehen hitzartzea. Bertan, larrialdi linguistikoaren inguruko gogoeta egin du, baita itxaropenerako deia ere.

Hitzartzez hitzartze, euskalgintzako eragile ugarik parte hartu dute festa kutsua ere baduen ekitaldian: Itziar Ituño, Ramon Agirre, Miren Gaztañaga, Edurne Azkarate eta Olaia Aguayo aktoreak; Gontzal Mendibil, Flako Fonki, Amets Aranguren eta Joseba Tapia kantariak; Mejillon Tigreren performancea; eta Ane Labaka eta Aitor Etxebarriazarraga bertsolariak, besteak beste.  

Kontseiluaren izenean egindako bigarren hitzartzean, Aize Otañok (AEK) eta Sebastien Castetek (Euskal Konfederazioa) esan dute adostasun handi bat dagoela Kontseiluan. "Jauzi bat behar da hizkuntza-politiketan, hori da euskarari etorkizuna bermatzeko bidea, justizia sozialean eta gizarte kohesioan sakontzekoa", eta horretarako euskara Euskal Herri osoan ofiziala behar duela izan defendatu dute, eta "zeharlerrotasunez euskararen alde egin, ezagutza orokortu eta erabilera normalerako baldintzak sortu" behar direla. 

"Horretarako baditugu tresnak: euskalgintzak metatutako ezagutza, giza kapitala eta engaiamendua", horren hitzetan.

Kontseiluak hiru arrazoi aipatu ditu mobilizatzeko: euskaltzaletasunaren indar eta batasunaren erakustaldi sendoa egitea, euskararen normalizazioa eta biziberritzea gizarte osoaren ardura dela azpimarratzea eta hizkuntza-politiketan beharrezkoa den jauzi kualitatiboa bultzatzea. Horiez gain, azken asteetan auzitegietatik euskararen aurka etorritako erabakiei erantzuteko beharra ere azpimarratu dute.

Informazioa osatzen joango gara ekitaldian zehar

Kontseilua Bilbo Euskara Gizartea

Idurre Eskisabel: “Euskarak larrialdi linguistikoan jarraituko du ezer egiten ez bada, baina badu irtenbidea”

Euskarak gaur egun bizi duen larrialdi linguistikoa gorabehera, Idurre Eskisabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak azpimarratu du egoerak irtenbidea duela. Euskararekiko atxikimendu soziala funtsezko faktorea dela nabarmendu du, baina norbanakoaren konpromisoa ezinbestekoa den arren, berez ez dela nahikoa eta erantzun estruktural eta politika publiko sendoak behar direla azpimarratu du.
