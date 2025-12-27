Miles de personas acuden a la llamada de Kontseilua para ser parte del "renacimiento" del euskera

Euskalgintzaren Kontseilua ha reunido a miles de personas este sábado, 27 de diciembre, en el Bilbao Arena con el objetivo de encender la "chispa" a favor de un nuevo "renacimiento" del euskera, un acto bautizado como "pizkundea".

La cita ha comenzado sobre las 17:25 años, con algunos minutos de retraso sobre lo previsto. Junto a ciudadanos y ciudadanas de a pie, representantes del PNV y de EH Bildu se encuentran en el Bilbao Arena, así como la consejera de Cultura Ibone Bengoetxea en nombre del Gobierno Vasco, junto a varios representantes más del Ejecutivo vasco. A su entrada, Bengoetxea ha afirmado que el euskera "necesita a todas las personas", así como "alianzas amplias".