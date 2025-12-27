Miles de personas acuden a la llamada de Kontseilua para ser parte del "renacimiento" del euskera
El Bilbao Arena acoge desde las 17:25 horas un acto que busca socializar la necesidad de redoblar esfuerzos a favor de la supervivencia del euskera, desde iniciativas individuales hasta nuevos consensos sociopolíticos para dar un salto en las políticas lingüísticas.
Euskalgintzaren Kontseilua ha reunido a miles de personas este sábado, 27 de diciembre, en el Bilbao Arena con el objetivo de encender la "chispa" a favor de un nuevo "renacimiento" del euskera, un acto bautizado como "pizkundea".
La cita ha comenzado sobre las 17:25 años, con algunos minutos de retraso sobre lo previsto. Junto a ciudadanos y ciudadanas de a pie, representantes del PNV y de EH Bildu se encuentran en el Bilbao Arena, así como la consejera de Cultura Ibone Bengoetxea en nombre del Gobierno Vasco, junto a varios representantes más del Ejecutivo vasco. A su entrada, Bengoetxea ha afirmado que el euskera "necesita a todas las personas", así como "alianzas amplias".
Por EH Bildu, su portavoz parlamentario, Pello Otxandiano, ha insistido en que el euskera "necesita otro renacimiento" y que "es imprescindible tomar otro tipo de medidas políticas".
Recién comenzado el acto, que se prolongará hasta pasadas las 19:00 horas, la directora de Jakin, Lorea Agirre, ha sido la encargada de realizar la primera intervención en nombre de Kontseilua. Ha recordado que el euskera esté en situación de emergencia lingüística, pero ha realizado una llamada a la esperanza.
El acto de reivindicación está entrelazando discursos y actuaciones de numerosos referentes de la cultura vasca como de los actores Itziar Ituño, Ramón Agirre, Miren Gaztañaga, Edurne Azkarate y Olaia Aguayo; los cantantes Gontzal Mendibil, Flako Fonki, Amets Aranguren y Joseba Tapia; la performance de Mejillón Tigre; y los bertsolaris Ane Labaka y Aitor Etxebarriazarraga, entre otros.
La segunda intervención en nombre de Kontseilua la han realizado Aize Otaño (AEK) y Sebastien Castet (Confederación Vasca) que han remarcado la existencia de un gran consenso entre todos los miembros que conforman el Consejor del Euskera, Kontseilua: "Hace falta un salto en las políticas lingüísticas. Ese es el camino para garantizar el futuro del euskera; profundizar en la justicia social y en la cohesión social" y para ello han defendido que "el euskera debe ser oficial en toda Euskal Herria, trabajar transversalmente a favor del euskera, generalizar el conocimiento y crear las condiciones para su uso normal".
Han defendido que "tenemos herramientas para ello: conocimiento acumulado por la actividad cultural vasca, capital humano y compromiso..."
Kontseilua destaca tres razones principales para la movilización: hacer una demostración contundente de la fuerza y unidad del pueblo vasco, subrayar que la normalización y revitalización del euskera es responsabilidad del conjunto de la sociedad y, por último, impulsar el salto cualitativo necesario en las políticas lingüísticas, a las que se suma la necesidad de responder a las decisiones en contra del euskera procedentes de los tribunales en las últimas semanas.
Esta información será actualizada durante el acto
