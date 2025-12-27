GALIZIA
Coruñako aireportua zabaldu dute, pistan basurde bat ikusi ostean hainbat orduz itxita egon eta gero

Madrildik eta Milandik abiatu eta Galiziako aireportuan lur hartu behar zuten bi hegaldi beste aireportu batzuetara bideratu dituzte, eta beste bi aireratzeko baimena noiz emango zain geratu dira.

Coruñako aireportua. Coruñako aireportua, artxiboko argazki batean. Europa Press
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Basurde bat Coruñako aireportuko pistan sartu da gaur, eta, ondorioz, aireportua itxi behar izan dute, AENA aire-agintaritzako iturriek jakinarazi dutenez.

Iturri horien arabera, 11:00etarako zabaldu dute berriro aireportua, animalia harrapatu eta gero. 

Bi hegaldi beste aireportu batzuetara bideratu dituzte. Madril eta Coruña lotu behar zituen bietako batek, eta bestea Milandik (Italia) abiatu da eta aireportu hori zuen helmuga. Biak ala biak lurreratu ezinda geratu dira. 

Gainera, Coruñako aireportutik aireratu beharreko beste bi hegaldi bidaiari ekiteko baimenaren zain geratu dira. 

 "Sentitzen dut Santiagora ekarri izana", esan die bidaiariei Madril-Coruña hegaldiaren pilotuak, baina ez duela beste aukerarik izan erantsi du.

"Beste behin, barkamena eskatu behar dizuet, baina horrelakoa da abiazioa", esan du komandanteak. Horren esanetan, "animalia aireportuaren eremuan sartu zaigu, eta segurtasunagatik, pista itxi dute". Halaber, eskerrak eman dizkie bidaiariei, lasai egon direlako.

