Reabierto el aeropuerto de A Coruña tras permanecer temporalmente cerrado por la presencia de un jabalí en pista

La presencia de un jabalí en la pista ha obligado este sábado a cerrar durante varias horas el aeropuerto de A Coruña, según han informado fuentes de Aena.

El aeródromo ha sido reabierto pasadas las 11:00 horas, tras localizar al animal y asegurar el recinto.

Dos vuelos que tenían como destino A Coruña, uno procedente de Madrid, y otro de Milán, han tenido que ser desviados.

Asimismo, han sido paralizados otros dos vuelos, cuyo pasaje ha embarcado, pero no ha despegado hasta asegurar la salida. Uno de ellos tenía como destino Madrid, y el otro, Barcelona.

El comandante del vuelo de Iberia con ruta Madrid-A Coruña no ha podido aterrizar en destino y se ha dirigido a Santiago de Compostela, donde el pasaje aguarda a lo que acontezca. "Lamento haberles traído a Santiago", ha comunicado el piloto, pero ha explicado que no ha tenido más remedio.