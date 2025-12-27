EITB ha reunido a la primera mujer vacunada en Bizkaia contra la COVID-19 y a la enfermera que la inoculó, en el quinto aniversario. La expectación, el miedo, la esperanza y la desconfianza eran evidentes, ya que junto a lo que estábamos viviendo era un momento histórico. Con la llegada de las vacunas, la situación fue mejorando. Begoña, Itxaso y Jorge han recordado aquellos momentos.