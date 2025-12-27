Acto a favor del euskera
Personalidades de la cultura vasca se suben al escenario en el acto de Kontseilua para mostrar su apoyo al euskara

euskara pizkundea
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Berbaz eta kantuz piztu dute euskara euskalgintzako hainbat eragilek
Agencias | EITB

Última actualización

Actores, músicos y bertsolaris se han sumado esta tarde al acto a favor del euskera, y han cantado sobre el escenario con el clamor del público artistas como Gorka Urbizu, Maia Ibarne y Gontzal Mendibil, entre otros. 

Kontseilua Bilbao Euskera Sociedad

18:00 - 20:00
Elgoibar celebra la primera feria sin animales tras la reinstauración de la prohibición por dermatosis nodular

La dermatosis nodular sigue generando preocupación en el sector primario. No se ha detectado ningún caso por el momento en Euskal Herria, pero debido al aumento de casos en Francia se ha vuelto a prohibir la presencia de animales en las ferias, como medida de prevención. La primera en cumplir con esta medida ha sido la Feria de Nochevieja en Elgoibar.

18:00 - 20:00
Idurre Eskisabel: "El euskera seguirá en situación de emergencia lingüística si no se hace nada, pero tiene solución"

Pese a la emergencia lingüística que atraviesa actualmente el euskera, la secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, Idurre Eskisabel, subraya que la situación tiene solución si se actúa. Destaca que el apego social al euskera es un factor clave, pero insiste en que, aunque el compromiso individual es imprescindible, no basta por sí solo y que son necesarias respuestas estructurales y políticas públicas sólidas.

