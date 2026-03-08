El 8 de marzo cae este año en domingo, y por ese motivo, las tradicionales marchas vespertinas se celebrarán a mediodía en las capitales y las principales localidades vascas. Además, este 2026 traerá otra peculiaridad, ya que se han realizado tres convocatorias diferentes. Además de las manifestaciones convocadas anualmente por el Movimiento Feminista de Euskal Herria, este año se celebrarán otras organizadas por la nueva coordinadora de feministas abolicionistas. A todas ellas se han de sumar las convocadas por la organización socialista Itaia.

Reunimos horarios y lugares de las principales citas.

- Manifestaciones del Movimiento Feminista

Bajo el lema elegido para este año ("Beste mundu bat feminismotik. Frente a los sistemas de dominación, lucha y organización"), a las 11:00 horas, la manifestación central de Iparralde partirá desde la estación de tren de Baiona.

En Hego Euskal Herria las marchas tendrá lugar una hora después, en torno al mediodía. Así, la manifestación de San Sebastián comenzará a las 12:00 horas desde el túnel del Antiguo. En Bilbao la cita es en el Sagrado Corazón, y en Pamplona, en el parque Antoniutti. La manifestación del movimiento feminista de Vitoria-Gasteiz partirá a las 12:30 desde la plaza San Antón.