El feminismo tomará las calles este domingo

Este año hay tres convocatorias diferentes. Como viene siendo habitual, el movimiento feminista ha convocado manifestaciones en cinco capitales y decenas de localidades vascas. Por otra parte, la organización socialista Itaia llama a manifestarse en seis capitales y 21 municipios.  Las nuevas coordinadoras de feministas abolicionistas celebrarán varias marchas en la CAV y Navarra. 

Miles de personas se han manifestado en 2025 por las calles de Pamplona para exigir la igualdad real entre hombres y mujeres, y frente al "fascismo reaccionario". La marcha, convocada por el Movimiento Feminista de Euskal Herria, ha partido desde Antoniutti para terminar en el Paseo de Sarasate y ha recorrido las calles de la capital navarra bajo el lema 'Faxismoaren kontra ausardia eta aliantza feministak' (Valentia y alianzas feministas contra el fascismo). En la manifestación han estado presentes parlamentarios forales de distinto signo político. Durante la marcha, marcada por las fuertes rachas de viento, aunque sin precipitaciones, se han gritado distintas consignas feministas, la principal, "Gora borroka feminista" (viva la lucha feminista). EFE/ Jesús Diges
Imagen de una manifestación feminista celebrada el año pasado en Pamplona. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: 2026ko martxoaren 8ko manifestazioen orduak Bilbon, Donostian, Gasteizen, Iruñean eta Baionan
El 8 de marzo cae este año en domingo, y por ese motivo, las tradicionales marchas vespertinas se celebrarán a mediodía en las capitales y las principales localidades vascas. Además, este 2026 traerá otra peculiaridad, ya que se han realizado tres convocatorias diferentes. Además de las manifestaciones convocadas anualmente por el Movimiento Feminista de Euskal Herria, este año se celebrarán otras organizadas por la nueva coordinadora de feministas abolicionistas. A todas ellas se han de sumar las convocadas por la organización socialista Itaia. 

Reunimos horarios y lugares de las principales citas.

- Manifestaciones del Movimiento Feminista

Bajo el lema elegido para este año ("Beste mundu bat feminismotik. Frente a los sistemas de dominación, lucha y organización"), a las 11:00 horas, la manifestación central de Iparralde partirá desde la estación de tren de Baiona

En Hego Euskal Herria las marchas tendrá lugar una hora después, en torno al mediodía. Así, la manifestación de San Sebastián comenzará a las 12:00 horas desde el túnel del Antiguo. En Bilbao la cita es en el Sagrado Corazón, y en Pamplona, en el parque Antoniutti. La manifestación del movimiento feminista de Vitoria-Gasteiz partirá a las 12:30 desde la plaza San Antón. 

La organización socialista Itaia ha convocado manifestaciones en seis capitales y 21 localidades de Euskal Herria bajo el lema “Emakume langileok askatzeko sozialismoa eraiki”. La marcha más madrugadora tendrá lugar a las 11:00 en la Herriko Plaza de Donibane Garazi; media hora después, a las 11:30 horas, le tomará el relevo la convocada en el Boulevard donostiarra. 

A mediodía, se celebrarán en Bilbao (plaza Moyua) y Vitoria-Gasteiz (plaza de la Virgen Blanca). Para las 12:30 horas está convocada la de Pamplona, que partirá desde la plaza del Ayuntamiento. Finalmente, a las 15:00 horas, tendrá lugar la manifestación de Baiona (plaza del Mercado). 

- Convocatorias de los grupos abolicionistas

Los abolicionistas sólo han convocado manifestaciones en Hego Euskal Herria. En Bilbao, y connvocada por la Coordinadora de Feministas Abolicionistas de Euskal Herria (EHFAK), se celebrará una marcha abolicionista a las 12:00 horas, que partirá desde Zabalburu. En San Sebastián, se han citado a las 11:45 horas en las inmediaciones del reloj de Ondarreta, pero 15 minutos después se unirán a la marcha con las organizaciones del Movimiento Feminista de Euskal Herria.

A las 12:30 horas, hay convocadas otras dos manifestaciones en Vitoria-Gasteiz, en la plaza San Antón, y en Durango, en la plaza Ezkurdi. 

Además, la Coordinadora 8M Mugimendu Feminista ha convocado dos citas más: una, en la plaza Arriaga de Bilbao a las 12:30 horas y la otra, en Pamplona (plaza San Francisco), a la misma hora. 

