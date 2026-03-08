La reivindicación, la denuncia, la celebración... todas confluyen en el 8M. Miles de personas han tomado hoy las calles y plazas de Euskal Herria, y aunque en un horario poco habitual por ser domingo, han protagonizado multitudinarias manifestaciones.

Las marchas convocadas por el Movimiento Feminista de Euskal Herria se han iniciado en torno al mediodía bajo el lema "Beste mundu bat feminismotik. Frente a los sistemas de dominación, lucha y organización". Las manifestaciones han partido de la plaza del Sagrado Corazón en Bilbao, el túnel del Antiguo en San Sebastián y el parque de Antoniutti de Pamplona. Previamente, a las 11:00 horas, arrancaba la manifestación de Baiona; y poco después, a las 12:30 horas, se iniciaba la de Vitoria-Gasteiz.

En la capital vizcaína, las portavoces de Bilbo Feminista Saretzen, Irati Sierra y Marta Pérez, han realizado declaraciones antes de iniciarse la marcha y han denunciado "el auge de la extrema derecha, el fascismo y el imperialismo que amenazan con devorarlo todo". Frente a ello, han llamado a la ciudadanía a "ocupar las calles" y "responder con más lucha y más organización feminista" para impedir que "la derecha y la ultrarecha campen a sus anchas", y denunciar que, "mediante el imperialismo, el expolio y la deuda, unos pocos se están forrando a costa de nuestras vidas y trabajos".



"Y no solo eso, sino que últimamente lo están haciendo sin ningún tipo de vergüenza, a golpe de guerra y de invasión. En algunos casos están utilizando el feminismo para legitimar sus guerras y sus genocidios", ha apuntado.

También han llamado a parar en la huelga general del 17 de marzo para reclamar un SMI propio en Euskadi, y frente a la división impulsada por las feministas abolicionistas, han reivindicado como "mayoritaria" e inclusiva su movilización. "Somos grupos muy diversos con diferentes prioridades, con diferentes maneras de trabajar el feminismo y de entender muchísimas cosas. Lo que nos une es que queremos transformar este mundo, este sistema, y por lo tanto, aquí son bienvenidas todas las personas, pero no todas las actitudes. Aquí no caben las actitudes tránfobas ni racistas y, quien se sienta excluido por eso, tendrá que explicar por qué", han destacado.

A la de la capital vizcaína se han sumado, como todos los años, representantes políticos, sociales y sindicales. Entre otros, se encontraban una representación del PNV, encabezada por el presidente del BBB, Iñigo Ansola; del PSE-EE, con Eneko Andueza a la cabeza; de Sumar Mugimendua, con su coordinadora general, Alba García; de Podemos con su líder en Euskadi, Richar Vaquero, o el secretario general de CC.OO., Unai Sordo.



Por parte de EH Bildu, ha participado en la de Bilbao María del Río, aunque la delegación más importante, con la secretaria de programa el frente, Miren Kortajarena, ha estado en San Sebastián.