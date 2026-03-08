El feminismo toma las calles para reivindicar que "otro mundo es posible"
Las manifestaciones del 8M han recorrido las calles de las capitales y localidades vascas. El Movimiento Feminista ha llamado a responder con "más lucha" a la ultraderecha que quiere "paralizarlas de miedo" y ha censurado las actitudes "tránsfobas" de las abolicionistas.
La reivindicación, la denuncia, la celebración... todas confluyen en el 8M. Miles de personas han tomado hoy las calles y plazas de Euskal Herria, y aunque en un horario poco habitual por ser domingo, han protagonizado multitudinarias manifestaciones.
Las marchas convocadas por el Movimiento Feminista de Euskal Herria se han iniciado en torno al mediodía bajo el lema "Beste mundu bat feminismotik. Frente a los sistemas de dominación, lucha y organización". Las manifestaciones han partido de la plaza del Sagrado Corazón en Bilbao, el túnel del Antiguo en San Sebastián y el parque de Antoniutti de Pamplona. Previamente, a las 11:00 horas, arrancaba la manifestación de Baiona; y poco después, a las 12:30 horas, se iniciaba la de Vitoria-Gasteiz.
En la capital vizcaína, las portavoces de Bilbo Feminista Saretzen, Irati Sierra y Marta Pérez, han realizado declaraciones antes de iniciarse la marcha y han denunciado "el auge de la extrema derecha, el fascismo y el imperialismo que amenazan con devorarlo todo". Frente a ello, han llamado a la ciudadanía a "ocupar las calles" y "responder con más lucha y más organización feminista" para impedir que "la derecha y la ultrarecha campen a sus anchas", y denunciar que, "mediante el imperialismo, el expolio y la deuda, unos pocos se están forrando a costa de nuestras vidas y trabajos".
"Y no solo eso, sino que últimamente lo están haciendo sin ningún tipo de vergüenza, a golpe de guerra y de invasión. En algunos casos están utilizando el feminismo para legitimar sus guerras y sus genocidios", ha apuntado.
También han llamado a parar en la huelga general del 17 de marzo para reclamar un SMI propio en Euskadi, y frente a la división impulsada por las feministas abolicionistas, han reivindicado como "mayoritaria" e inclusiva su movilización. "Somos grupos muy diversos con diferentes prioridades, con diferentes maneras de trabajar el feminismo y de entender muchísimas cosas. Lo que nos une es que queremos transformar este mundo, este sistema, y por lo tanto, aquí son bienvenidas todas las personas, pero no todas las actitudes. Aquí no caben las actitudes tránfobas ni racistas y, quien se sienta excluido por eso, tendrá que explicar por qué", han destacado.
A la de la capital vizcaína se han sumado, como todos los años, representantes políticos, sociales y sindicales. Entre otros, se encontraban una representación del PNV, encabezada por el presidente del BBB, Iñigo Ansola; del PSE-EE, con Eneko Andueza a la cabeza; de Sumar Mugimendua, con su coordinadora general, Alba García; de Podemos con su líder en Euskadi, Richar Vaquero, o el secretario general de CC.OO., Unai Sordo.
Por parte de EH Bildu, ha participado en la de Bilbao María del Río, aunque la delegación más importante, con la secretaria de programa el frente, Miren Kortajarena, ha estado en San Sebastián.
Con reivindicaciones similares, arrancaba la manifestación de Pamplona, donde la lluvia no ha deslucido la jornada de movilización.
En declaraciones a los medios de comunicación, antes del inicio de la manifestación, Amaia Zubieta, en representación del movimiento feminista de Iruñerria, ha defendido que "en este contexto de guerra y de violencia" es posible "construir un mundo diferente y mejor desde el feminismo".
Zubieta ha subrayado la voluntad de poner "el acento en las alianzas con el movimiento antirracista, con el movimiento a favor de Palestina y de todos los pueblos que en estos momentos están luchando por su libertad y por vivir una vida libre de violencias". En este sentido, ha destacado la necesidad de "tejer estas alianzas, organizarnos y luchar; hemos conseguido mucho trabajando juntas pero todavía nos queda muchísimo recorrido por hacer", ha remarcado.
El rojo inunda las marchas de Itaia
La organización socialista Itaia ha realizado manifestaciones en seis capitales y 21 localidades de Euskal Herria bajo el lema “Emakume langileok askatzeko sozialismoa eraiki”.
Según han denunciado, "las ideas y actitudes machistas se están normalizando en la sociedad de la mano de partidos y agitadores fascistas", y que la izquierda institucional y los partidos socialdemócratas "apenas hacen nada" para combatirlo. Así, han considerado que es "urgente y necesario construir una alternativa revolucionaria que acabe con represión de las mujeres trabajadoras".
Además, y por primera vez, los grupos de feministas abolicionistas recién creados se han manifestado por separado en las capitales de Hego Euskal Herria.
En Bilbao, un centenar de personas ha participado en la primera marcha abolicionista realizada en la capital, con la que han querido transmitir que una sociedad que "no combate la pornografía, la prostitución, los vientres de alquiler, y que no lucha por la abolición del género", no podrá ser "nunca" una "sociedad igualitaria".
La portavoz Begoña Ferro, miembro de la plataforma feminista Lanbroa, ha explicado que han tenido la "necesidad de visibilizar" sus "reivindicaciones abolicionistas" separadas de la convocatoria oficial. Según ha precisado, demandan "la abolición de la prostitución, de la pornografía, de los vientres de alquiler, y la exigencia de que la mujer sea el sujeto político del feminismo y de la lucha feminista".
La manifestación ha sido apoyada por las plataformas Abolicionistas Callejeras, Mujeres Libres, Supervivientes en Acción, Astrabuduako Talde Feminista, Bizkaiko Emakume Feminista Erradikalak, y Lanbroa.
En contra de esta marcha, un grupo de entre 15 y 20 personas han caminado de manera paralela desde el inicio, con carteles en los que podía leerse "Sexu lana lana da" (el trabajo sexual es trabajo), "solo soy une chique", "transmisoginia es machismo" u "hormonas para todes o todes sin hormonas", y les han reprochado verbalmente a las feministas abolicionistas estas reivindicaciones.
