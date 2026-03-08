8M
Multitudinarias marchas en toda Euskal Herria en apoyo al movimiento feminista

VITORIA, 08/03/2026.- El movimiento feminista de Vitoria se manifiesta con motivo del Día de la Mujer con el lema 'Otro mundo desde el feminismo. Frente a los sistemas de dominación: lucha y organización'. EFE/L. Rico
Euskaraz irakurri: Martxa jendetsuak Euskal Herrian, mugimendu feministaren alde
EITB

Última actualización

Miles de personas han salido este fin de semana a las calles de distintas ciudades y pueblos de Euskal Herria para mostrar su apoyo al movimiento feminista. Las marchas, multitudinarias y llenas de reivindicación, han convertido las calles en espacios de protesta colectiva, donde se han escuchado consignas en defensa de la igualdad, contra la violencia machista y a favor de los derechos de las mujeres.

