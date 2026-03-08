M8

Martxa jendetsuak Euskal Herrian mugimendu feministaren alde

VITORIA, 08/03/2026.- El movimiento feminista de Vitoria se manifiesta con motivo del Día de la Mujer con el lema 'Otro mundo desde el feminismo. Frente a los sistemas de dominación: lucha y organización'. EFE/L. Rico
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Milaka pertsona atera dira gaur, martxoak 8, Euskal Herriko hainbat hiri eta herritan kalera, mugimendu feministari babesa adierazteko. Martxa jendetsuak eta aldarrikapenez beteak izan dira, eta kaleak protesta kolektiborako agertoki bihurtu dira. Berdintasunaren aldeko aldarriak entzun dira, baita indarkeria matxistaren aurkakoak eta emakumeen eskubideen aldekoak ere.

Bilbo Gasteiz Donostia Iruñea Baiona Feminismoa Gizartea

