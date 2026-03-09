ACOSO ESCOLAR
Cintruénigo recuerda a Sara Jiménez, una joven de 17 años que se quitó la vida

18:00 - 20:00
La plaza de Cintruénigo se ha quedado pequeña en la concentración. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Bere buruaz beste egin zuen Sara Jimenez oroitu dute Cintruenigon
Su familia ha relacionado su muerte con el acoso escolar. Denuncian que la ayuda le llegó tarde y hacen un llamamiento a la sociedad para entre todos erradicar el bullying.

Cintruénigo Navarra Sociedad

