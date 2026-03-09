ESKOLA-JAZARPENA
Bere buruaz beste egin zuen Sara Jimenez oroitu dute Cintruenigon

18:00 - 20:00
Cintruenigoko plaza txiki gelditu da elkarretaratzean. Argazkia: EITB.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Haren familiak eskola-jazarpenarekin lotu du bere heriotza. Laguntza berandu iritsi zitzaiola salatu dute eta deia egin diote gizarteari antzerako kasuak ez gertatzeko lan egin dezan.

Cintruénigo Nafarroa Gizartea

