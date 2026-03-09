El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco ha unificado el Observatorio de Infancia y Adolescencia y el Observatorio de Juventud para crear un gran Observatorio de Infancia, Adolescencia y Juventud.

La unificación responde a la necesidad de contar con una estructura más sólida, coherente y eficiente para observar una realidad social cada vez más compleja y cambiante, según ha explicado este lunes en rueda de prensa celebrada en Bilbao el viceconsejero Xabier Legarreta.

“El objetivo es claro: transformar datos en conocimiento y conocimiento en mejores políticas públicas, con una mirada integral y coordinada”, ha señalado Legarreta.

El “nuevo” Observatorio impulsará la elaboración periódica de informes y diagnósticos, un sistema de indicadores accesible, acciones de difusión del conocimiento, formación para profesionales y un centro de documentación especializado.

Primer informe: "Adolescentes en Euskadi. Percepción de su situación y valores"

El informe “Adolescentes en Euskadi. Percepción de su situación y valores” ofrece una radiografía de las personas adolescentes de 15 a 17 años en Euskadi. La mayoría valora su situación personal con un alto nivel de bienestar —la valoración media de su situación personal es de 7,7 sobre 10— y el 61,2 % cree estar mejor que sus progenitores a su misma edad. En todo caso, ese optimismo se ha debilitado y ha alcanzado su nivel más bajo desde 2008.

El estudio retrata a una generación mayoritariamente favorable a los derechos civiles: el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo llega al 88,4 %, a la eutanasia al 86,3 % y al aborto al 83,7 %. También el 89,9 % reclama medidas más contundentes frente al cambio climático.

Junto a ello, persisten desigualdades en la experiencia cotidiana: casi la mitad (47,1 %) dice tener miedo a caminar de noche en solitario, una preocupación mucho más presente entre las chicas (66,4 %) que entre los chicos (29, 1%).

Y sobre el mundo digital, la mayoría percibe que las redes sociales deterioran la calidad de las relaciones (son más superficiales para el 78,9 % y aíslan más para el 70,8 %) y que impactan negativamente tanto en el rendimiento académico (81,5 %) como en la salud mental (76,6 %).