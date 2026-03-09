El 61,2 % de los adolescentes de Euskadi cree estar mejor que sus progenitores a su edad, el dato más bajo desde 2008
Un informe realizado por el nuevo Observatorio de la Infancia, Adolescencia y Juventud ha revelado que, entre los adolescentes de entre 15 y 17 años, el 61,2 % cree estar mejor que sus progenitores a su edad, el dato más bajo de la serie iniciada en 2008.
El informe "Adolescentes en Euskadi. Percepción de su situación y valores" se ha elaborado a partir de las respuestas que las personas de 15 a 17 años han dado a las encuestas realizadas en los últimos 25 años por el Observatorio Vasco de la Juventud, siendo los últimos datos de entrevistas realizadas el pasado año.
El 88,4 % de los adolescentes vascos están a favor del matrimonio homosexual, el 86,3 % de la eutanasia y el 83,7 % del aborto. Además, nueve de cada diez adolescentes demandan medidas más drásticas para frenar el cambio climático (89,9 %).
Por otra parte, se recoge que el 14,6 % de los chicos de 15 a 17 años cree que la violencia de género no existe (frente al 2,9 % de las chicas) y el 42,0 % opina que se ha llegado demasiado lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres y que ahora se está discriminando a los hombres (en el caso de las chicas, un 14,6 %).
Además, casi la mitad de las y los adolescentes (47,1 %) dicen tener miedo a andar de noche en solitario por su pueblo o barrio, en porcentaje mucho mayor entre mujeres (66,4 %) que entre hombres (29,1 %).
Y sobre el mundo digital, la mayoría percibe que las redes sociales deterioran la calidad de las relaciones (son más superficiales para el 78,9 % y aíslan más para el 70,8 %) y que impactan negativamente tanto en el rendimiento académico (81,5 %) como en la salud mental (76,6 %).
