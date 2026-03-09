TXOSTENA
EAEko nerabeen % 61,2k uste dute gurasoak adin berean baino hobeto daudela, 2008tik izandako daturik txarrena

Hori da Eusko Jaurlaritzaren Haurren, Nerabeen eta Gazteen Behatoki berriak egindako "Nerabeak Euskadin. Egoeraren pertzepzioa eta balioak" txostenaren ondorioetako bat. 

Jovenes gazteak

Bikote gazte bat aulki batean eserita. Egile-eskubiderik gabeko irudia.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Haurren, Nerabeen eta Gazteen Behatokiak egindako ikerketa baten arabera, EAEko 15 eta 17 urte bitarteko nerabeen % 61,2k uste dute bere gurasoak adin berean baino hobeto daudela. Hala ere, baikortasun mailak behera egin du, eta 2008az geroztik izan den mailarik baxuenean dago. 

"Nerabeak Euskadin. Egoeraren pertzepzioa eta balioak" izeneko txostenak 15 eta 17 urte bitarteko nerabeen erradiografia eskaintzen du, Gazteen Euskal Behatokiak adin tarte horretako neska-mutilei azken 25 urtetan egindako inkesten emaitzak aintzat hartuta. 

EAEko nerabeek eskubide zibilen aldeko posizio oso definituak dituzte. Zehazki, ia % 88,4 sexu bereko pertsonen arteko ezkontzen alde daude, % 88,4k eutanasiaren alde eta % 83,7 abortuaren alde. Oro har, klimarekiko kontzientzia oso handia dute eta % 89,9k klima aldaketari aurre egiteko neurri sendoagoak eskatzen dituzte. 

Halaber, nerabe mutilen 10etik 4k uste dute berdintasunak mugak gainditu dituela eta % 14,6k uste dute genero indarkeria ez dela existitzen eta asmakizun bat dela. 

% 47,1ek gauez bakarrik ibiltzeko beldurra dute, eta beldur hori askoz ere ohikoagoa da nesken artean ( % 66,4) mutilen artean baino ( % 29,1).

Eta mundu digitalari dagokionez, gehienek uste dute sare sozialek harremanen kalitatea okertzen dutela (azalekoagoak dira % 78,9rentzat, eta gehiago isolatzen dute % 70,8rentzat) eta eragin negatiboa dutela bai errendimendu akademikoan ( % 81,5) bai osasun mentalean ( % 76,6) ere. 

