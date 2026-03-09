El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha presentado este lunes la programación musical del escenario de la plaza de los Fueros durante las fiestas de la Virgen Blanca. Actuarán en este enclave Etzakit, Leire Martínez, Soziedad Alkoholika, Neomak y Celtas Cortos, del 4 al 8 de agosto, a partir de la medianoche.

A estos cinco conciertos se sumará uno más para el 3 de agosto, víspera del inicio de las fiestas. Ese concierto se anunciará "en breve", y el Ayuntamiento ha adelantado que será "una propuesta muy especial".

Etzakit actuará el 4 de agosto en la plaza de los Fueros, Leire Martínez el 5, Soziedad Alkoholika el 6, Neomak el 7 y Celtas Cortos el 8.