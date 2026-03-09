4-8 agosto
Etzakit, Leire Martinez, SA, Neomak y Celtas Cortos, en la plaza de los Fueros por las fiestas de La Blanca

Estos grupos y solistas actuarán del 4 al 8 de agosto, dentro de la programación del Ayuntamiento para fiestas de Vitoria-Gasteiz.

Soziedad Alkoholika 2024 SA

Soziedad Alkoholika actuará en su ciudad el 6 de agosto

Euskaraz irakurri: Etzakit, Leire Martinez, SA, Neomak eta Celtas Cortos, Foru plazan Andre Maria Zuriaren jaietan
EITB

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha presentado este lunes la programación musical del escenario de la plaza de los Fueros durante las fiestas de la Virgen Blanca. Actuarán en este enclave Etzakit, Leire Martínez, Soziedad Alkoholika, Neomak y Celtas Cortos, del 4 al 8 de agosto, a partir de la medianoche.

A estos cinco conciertos se sumará uno más para el 3 de agosto, víspera del inicio de las fiestas. Ese concierto se anunciará "en breve", y el Ayuntamiento ha adelantado que será "una propuesta muy especial".

Etzakit actuará el 4 de agosto en la plaza de los Fueros, Leire Martínez el 5, Soziedad Alkoholika el 6, Neomak el 7 y Celtas Cortos el 8.

Vitoria-Gasteiz Fiestas de La Blanca 2025 Conciertos Sociedad

