Etzakit, Leire Martinez, SA, Neomak eta Celtas Cortos, Foru plazan Andre Maria Zuriaren jaietan
Gasteizko Udalak Andre Maria Zuriaren jaietan Foru plazako agertokian izango den musika programazioa aurkeztu du. Etzakit, Leire Martinez, Soziedad Alkoholika, Neomak eta Celtas Cortos arituko dira abuztuaren 4tik 8ra, gauerdian hasita.
Bost kontzertu horiei bat gehituko zaie, abuztuaren 3rako, jaien hasieraren bezperarako. “Laster” iragarriko da Foru plazako kontzertu hori, eta "oso proposamen berezia" izango dela aurreratu dute.
Etzakit abuztuaren 4an izango da Foru plazan, Leire Martinez 5ean, Soziedad Alkoholika 6an, Neomak 7an eta Celtas Cortos 8an.
Zure interesekoa izan daiteke
Ekain Perrinok "marikoi zikina" oihukatzen zioten bitartean kordea galdtzeraino jipoitu zuten akusatu guztiak ezagutu ditu
2021eko ekainaren 6ko goizaldean Perrinori eraso egitea egotzita hamaika pertsonen kontrako epaiketa hasi da astelehen honetan Bizkaiko Lurralde Auzitegian. Biktimak kontatu duenez, orduan izandako lesio fisikoez gain, lesio psikikoak ditu eta tratamendu psikiatrikoa jasotzen ari da oraindik.
Eusko Jaurlaritzak Haurren eta Nerabeen Behatokia eta Gazteen Behatokia bateratu ditu, aldaketei aurrea hartzeko
Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografiko Sailak egitura sendoagoa, koherenteagoa eta eraginkorragoa lortu nahi du, belaunaldi berrien erronkei aurrea hartzeko asmoz.
Beloradoko moja ohiak komentutik ateratzen hasi dira, etxea uzteko epea agortzear dela
Zazpi moja ohietatik bi monasterioa husten ibili dira goizean, eta gainerako bostak lehenago irten dira komentutik. Senitartekoen etxeetara ari dira eramaten haien gauzak, baina badirudi Urduñako (Bizkaia) komentura lekualdatuko dituztela, tarte baterako, behintzat.
Lekukoen txanda, hilkutxen iruzurrari buruz Valladoliden egiten ari diren epaiketan
23 pertsona daude auzipetuta hilkutxak erraustu aurretik kendu eta berriro salgai jartzeagatik.
Abian da matrikulazio epea Nafarroan, Lehen eta Bigarren Hezkuntzan ratioak murriztuta
Berritasunetako bat da datorren ikasturtean D eredua ezarriko dela Erriberako bi ikastetxetan.
Albiste izango dira: Ekain Perrinori egindako eraso homofoboaren epaiketa, lanuzteak Tubos Reunidosen eta Mojtaba Khamenei, Irango buruzagi goren berria
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Feminismoaren defentsak ez du adinik
Adin guztietako herritarrek bat egin dute martxoaren 8ko egunaren harira antolatutako mobilizazioetan, berdintasunaren alde. Gazteak kezkatuta agertu dira, sare sozialetan hedatzen den feminismoaren kontrako diskurtsoarekin. Emakumeak bat eginda egon daitezela aldarrikatu dute.
Lau lagun zauritu dira GI-2634 errepidean, Azkoitia parean, bi ibilgailuren arteko istripuan
Anbulantziak, suhiltzaileak eta Osakidetzako helikoptero bat bertaratu dira zaurituak artatzeko. Auto-ilara luzeak sortu dira inguruan.
Hiru adingabe atxilotu dituzte Gasteizen, bi gazteri eraso eta irain homofoboak egiteagatik
Biktimek agenteei jakinarazi diete hiru mutil hurbildu zaizkiela, lurrera bota dituztela eta hainbat ukabilkada eta ostikada eman dizkietela. Homosexualak izateagatik iraindu ere egin dituzte.