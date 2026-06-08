Euskaltzaleon Martxa
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Larunbatean Iruñeko kaleak euskaltzalez betetzeko azken deia egin du Kontseiluak

Nafarroako hiriburuko kaleak zeharkatuko dituzten hiru zutabeen pankarten diseinuak eta egileak iragarri dituzte, hain zuzen ere, gaurkoan. Hartara, zutabeen hasieran, gizarte zibileko hiru kolektibok botako dituzte pregoiak eta txupinazoa: Azterketak Euskaraz mugimenduak, euskarazko eduki sortzaileek, eta Batuz Aldatuko talde eragileak.
euskalgintzaren kontseilua
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EITB

Azken eguneratzea

Hitzordu garrantzitsua du euskarak datorren larunbatean Iruñean. Euskaltzaleon Martxa indartsu dator, horrela iragarri dute, behintzat, antolatzaileek. Pankartak eta pregoilariak aurkeztuta, Iruñea euskaltzalez betetzeko azken deia egin du Kontseiluak.

Nafarroako hiriburuko kaleak zeharkatuko dituzten hiru zutabeen pankarten diseinuak eta egileak iragarri dituzte, hain zuzen ere, gaurkoan. Hartara, zutabeen hasieran, gizarte zibileko hiru kolektibok botako dituzte pregoiak eta txupinazoa: Azterketak Euskaraz mugimenduak, euskarazko eduki sortzaileek, eta Batuz Aldatuko talde eragileak. 

Gaur aurkeztutako pankarta bakoitzak Martxaren hiru aldarrietako bat ordezkatuko du. Euskal irudigile ezagunek egin dituzte. Lehenengo pankarta, euskararen ofizialtasun osoa eskatzen duena, Patxi Huarte Zaldieroa komikigileak egindakoa da. Bigarren pankartak hizkuntza politiketan jauzia emateko premia aldarrikatzen du, Asisko Urmenetaren irudien bitartez. Hirugarren pankartak, berriz, euskaltzaletasuna lehen lerrora ekartzeko beharra azpimarratzen du, eta Malen Amenabar ilustratzailearen lana da. 

Bestalde, Kontseiluak ezagutzera eman ditu 17:00etan, Runako parketik, Antoniuttitik eta Askatasun enparantzatik abiatuko diren zutabeen hasieran pregoiak irakurri eta txupinazoak botako dituzten hiru kolektiboak, gizarte eragiletzatik egiten duten lana aitortu, babestu eta bultatzeko asmoz.

Argibideak

Arratsaldeko 17:00etan, Euskaltzaleon Martxaren zutabeak osatuko dira. Zutabeen osaera ahal bezain orekatua izan dadin, Kontseiluak hiru irizpide zehaztu ditu: dagoeneko Iruñean dauden herritarrak Runako parkean bilduko dira; autoz iristen direnak, Antoniuttin, eta herrietatik autobus bidez iristen direnak, Askatasun enparantzan. 

Pregoi eta txupinazoen ondotik, zutabeak pankarten eta txarangen atzetik abiatuko dira aldarrikapen eta jai giroan, Gazteluko plazan bat egiteko. Izan ere, aldarrikapena eta harrotasuna uztartuko ditu Euskaltzaleen Martxak. 

Hiru zutabeak Gazteluko plazara iritsi ostean, bertan egingo da ekitaldi nagusia. Eta Euskaltzaleen Martxaren bukaera gisa, plazan bildutako guztiek dantza egitea da proposamena. Arratsaldeko mobilizazioaz gain, goizean zehar hainbat ekitaldi izango dira Iruñean zehar. 

Egitaraua

Goizeko 11:00etan hasita, umeentzako gune bat izango da Santa Ana plazan, Porrotx eta Zapotxin pailazoen emanaldiarekin, jarraian Dindaiakale jolasekin osatuta. 

12:00etatik aurrera, Alde Zaharra zeharkatuko duen Kantujira egingo da, bai eta bermut-pintxada LABAn. 

13:30ean, bi egunez Urepeletik Iruñerako bidea oinez egingo duen Gazte Euskaltzaleon Martxako kideei harrera egingo zaie, Karmen kalean. 

Eguna amaitzeko, Gazteluko plazako ekitaldi nagusiaren ostean kalejira handi bat abiatuko da Iruñeko alde zaharrean barrena. 

Euskara Iruñea Nafarroa Kontseilua Gizartea

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idurerre eskisabel
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eskisabel: "Norbanakoen esku utzita, nekez egingo du aurrera euskarak; baldintza politikoak behar dira"

Larunbatean Iruñean egingo den Euskaltzaleen Martxaren atarian, Idurre Eskisabel Euskalgintzako Kontseiluko idazkari nagusia itxaropentsu mintzatu da, eta ekitaldi jendetsua izatea aurreikusten dutela ziurtatu du. Herritarren inplikazioa eskatzeko ez ezik, agintariei mezu zuzena helarazteko ere baliatuko dute hitzordua. Euskaraz bizitzeko eskubidea bermatzeko, baldintza sozialak, politikoak, kulturalak eta materialak behar direla aldarrikatuko dute.

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