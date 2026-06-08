Con la presentación de pancartas y pregoneros, Kontseilua ha hecho un último llamamiento para llenar Iruñea de euskaltzales el próximo sábado, 13 de junio.

Precisamente hoy se han anunciado los diseños y los autores de las pancartas de las tres columnas que recorrerán las calles de la capital navarra y que comenzarán con el lanzamiento de los pregones y el chupinazo por parte de tres colectivos: el movimiento Azterketa Euskaraz, los creadores de contenidos en euskera y el grupo Batuz Aldatzen.

Cada una de las pancartas sustituirá a una de las tres proclamas de la marcha, elaboradas por reconocidos ilustradores e ilustradoras. La primera pancarta, que reclama la plena oficialidad del euskera, es la realizada por el Patxi Huarte Zaldieroa La segunda pancarta reivindica la necesidad de dar el salto en las políticas lingüísticas, a través de las imágenes de Asisko Urmeneta. La tercera pancarta subraya la necesidad de traer el euskera a primera línea y es obra de la ilustradora Malen Amenabar.

Por otra parte, Kontseilua ha dado a conocer los tres colectivos que, al inicio de cada una de las columnas que partirán a las 17:00 horas desde el Parque de Runa, Antoniutti y Askatasun Enparantza, leerán los pregones y lanzarán los chupinazos, con el objetivo de reconocer y apoyar su labor desde los agentes sociales.

Información

A las 17:00 de la tarde se completarán las columnas de Euskaltzaleon Martxa. Para que la composición de las columnas sea lo más equilibrada posible, Kontseilua ha fijado tres criterios: las personas que ya están en Pamplona se reunirán en el Parque de Runa, las que llegan en coche en Antoniutti, y lss que llegen en autobús en la Plaza de la Libertad.

Tras los pregones y chupinazos, las columnas seguirán a las pancartas y charangas en un ambiente reivindicativo y festivo para unirse después en la Plaza del Castillo, ya que la marcha "aunará reivindicación y orgullo".

Tras la llegada de las tres columnas a la Plaza del Castillo, será allí donde se celebre el acto principal. Y como colofón del evento, la propuesta es que todos y todas las congregadas en la Plaza bailen. Además de la movilización de la tarde, habrá diversas actividades a lo largo de la mañana por Pamplona.

Programa

Desde las 11:00 de la mañana, habrá un espacio infantil en la Plaza Santa Ana, con la actuación de los payasos Porrotx eta Zapotxin, completada a continuación con juegos de Dindaiakale.

A partir de las 12:00 horas se realizará la Kantujira que recorrerá el Casco Viejo, así como la música de Bermut en Laba.

A las 13:30 se recibirá en la calle Carmen a los miembros de la Gazte Euskaltzaleon Martxa que durante dos días recorrerá a pie el camino de Urepel a Pamplona.

Para finalizar la jornada, tras el acto central de la Plaza del Castillo, una gran kalejira recorrerá el Casco Viejo.