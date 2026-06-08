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Albiste izango dira: EITB Data, aita santua sexu abusuen biktimekin bilduko da eta Iran-Israel gatazka

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Janaria alimentos alimentacion elikagaiak supermerkatua supermercado
Supermerkatua.
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EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartu dituzte gaur, 2026ko ekainaren 8an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- EITB Data: Azken EITB Datak aztergai izan ditu Hego Euskal Herriko biztanleek prestatutako jakien inguruan ditzten ohiturak. Ondorio nagusienen artean, sukaldean gero eta gutxiago egiten dugula eta gehiago kontsumitzen ditugula aurrez prestatutako platerak. Horien artean lider, prestatutako zopak eta kremak; pizzak berriz % 16-19 egin du atzera. 

- Aita santua sexu abusuen biktimekin: Espainiara egiten ari den bidaiaren barruan, Leon XIV.a aita santua elizako kideek egindako sexu abusuen biktima direnekin bilduko da astelehen arratsaldean, Madrilen. Aurretik, baina, 10:30ean Diputatuen Kongresuan egongo da eta hitzaldia eskainiko du han. Aita santu batek Espainiko Kongresuan hitz egingo duen aurreneko aldia izango da. 

- Iran-Israel gatazka: arre datoz urak Ekialde Hurbilean. Su-eten iraunkorrera bidean negoziazioak aurrera zioazela zirudienean, itxaropenak ahitu ditu azken orduotan Iran eta Israelen arteko gatazkaren hauspotze berri batek. Israelek Libano bonbardatzen jarraitzen du, eta Iranek Israel; eta azken horrek erantzun egin die Iranen erasoei, Trumpek eusteko eta ez egiteko eskatu arren. 

EITB Data Leon XIV Aita Santua Espainia Sexu erasoak Eliza Katolikoa Ekialde Hurbila Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Etxebarriko jaietan emakume bati egindako sexu-erasoa salatu dute

Bizkaian, Etxebarrin, elkarretaratze bat egin dute bart goizaldean San Antonio auzoko jaietan gertatu den sexu-erasoa salatzeko. Udalak, jai batzordeak eta txosnetako elkarteek bat egin dute protestarekin, eta gaueko ekitaldi guztiak bertan behera utzi dituzte. Elkarrekin kaleratutako idatzian diote erabilitako indarkeria onartezina dela eta ez datorrela bat aldarrikatzen duten elkarbizitzarekin eta emakumeek merezi duten segurtasunarekin.
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