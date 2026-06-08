Albiste izango dira: EITB Data, aita santua sexu abusuen biktimekin bilduko da eta Iran-Israel gatazka
Honako gai hauek hartu dituzte gaur, 2026ko ekainaren 8an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- EITB Data: Azken EITB Datak aztergai izan ditu Hego Euskal Herriko biztanleek prestatutako jakien inguruan ditzten ohiturak. Ondorio nagusienen artean, sukaldean gero eta gutxiago egiten dugula eta gehiago kontsumitzen ditugula aurrez prestatutako platerak. Horien artean lider, prestatutako zopak eta kremak; pizzak berriz % 16-19 egin du atzera.
- Aita santua sexu abusuen biktimekin: Espainiara egiten ari den bidaiaren barruan, Leon XIV.a aita santua elizako kideek egindako sexu abusuen biktima direnekin bilduko da astelehen arratsaldean, Madrilen. Aurretik, baina, 10:30ean Diputatuen Kongresuan egongo da eta hitzaldia eskainiko du han. Aita santu batek Espainiko Kongresuan hitz egingo duen aurreneko aldia izango da.
- Iran-Israel gatazka: arre datoz urak Ekialde Hurbilean. Su-eten iraunkorrera bidean negoziazioak aurrera zioazela zirudienean, itxaropenak ahitu ditu azken orduotan Iran eta Israelen arteko gatazkaren hauspotze berri batek. Israelek Libano bonbardatzen jarraitzen du, eta Iranek Israel; eta azken horrek erantzun egin die Iranen erasoei, Trumpek eusteko eta ez egiteko eskatu arren.
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Madrilen egingo duen azken egunean batzartuko da Leon XIV.a biktimekin, Kongresuan hitzaldia eman eta gero.
Zopak, tortillak eta plater hoztuak: Horiek dira gehien kontsumitzen direnak
Zopak eta kremak janari prestatuaren kontsumoaren liderrak dira, pizzak pisua galtzen duen bitartean eta jateko prest dauden plater berriak irabazten dituzten bitartean.
Gero eta gutxiago kozinatzen dugu: aurrez prestatutako plateren kontsumoa % 150 hazi da Euskadin, eta % 133 Nafarroan
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Etxebarriko jaietan emakume bati egindako sexu-erasoa salatu dute
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Besteekiko jarrera irekia izateko eskatu die Leon XIV.a aita santuak fededunei, batez ere behartsuei, gaixoei, bakarrik dauden pertsonei eta itxaropena galdu dutenei hurbiltzeko, hurkoari laguntzeko jarrera sustatuz.
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Santurtzik milaka lagun bildu ditu Euskal Eskola Publikoaren jaian
Santurtziko kaleak eta plazak ekitaldiz, familia-ikuskizunez, tailerrez eta bestelako jardueraz bete dira lehen ordutik, Euskal Eskola Publikoaren izaera irekia eta komunitarioa indartzeko asmoz.
Bilboko Itsas Museoko ontziak eraberritzen aritu dira Lantegi Batuakeko kideak, Erain proiektuari esker
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