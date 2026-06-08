Será noticia: EITB Data, el papa se reunirá con víctimas de abusos sexuales y conflicto entre Irán e Israel
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 8 de junio de 2026:
- EITB Data: La última entrega de EITB Data ha analizado los hábitos alimenticios de la población de Hego Euskal Herria en torno a la comida preparada. Entre las principales conclusiones destaca que cada vez cocinamos menos y consumimos más platos precocinados. Entre ellos, lo que más, las sopas y cremas preparadas; la pizza retrocede un 16-19 %.
- El papa León XIV con las víctimas de abusos sexuales: dentro del viaje que está realizando en España, el papa León XIV se reunirá este lunes por la tarde en Madrid con las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. Antes, a las 10:30 horas, llegará al Congreso de los Diputados, donde ofrecerá un discurso. Será la primera vez que un papa hable en el Congreso de España.
- Conflicto Irán-Israel: Las aguas bajan turbias en Oriente Próximo. Cuando parecía que avanzaban las negociaciones hacia un alto el fuego permanente, las esperanzas se esfuman en las últimas horas por un nuevo episodio de bombardeos y ataques. Israel sigue bombardeando el Líbano, e Irán, como respresalia, ha atacado Israel, quien ha respondido atacando Irán, a pesar de que Trump le pedía no hacerlo.
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Sopas, tortillas y platos refrigerados: Estos son los platos preparados más consumidos
Las sopas y cremas lideran el consumo de comida preparada, mientras la pizza pierde peso y ganan terreno nuevos platos listos para comer.
Cada vez cocinamos menos: el consumo de platos praparados crece un 150 % en Euskadi y un 133 % en Navarra
Euskadi y Navarra reducen el consumo de alimentos en el hogar mientras aumenta la compra de comida preparada. La falta de tiempo emerge como el principal motivo.
El menú del día se encarece por encima de los salarios y la inflación en los últimos tres años
En Euskadi cuesta 15,8 euros, el precio más alto del Estado junto a Baleares. Navarra tampoco se queda atrás: 14,9 euros, ambos por encima de la media estatal, situada en torno a los 14,2 euros.
Denuncian una agresión sexual a una mujer durante las fiestas de Etxebarri
En Bizkaia, en Etxebarri, se ha llevado a cabo una concentración para denunciar la agresión sexual ocurrida esta pasada madrugada en las fiestas del barrio de San Antonio, una protesta a la que se han sumado el Ayuntamiento, la comisión de fiestas y las asociaciones de txosnas. Hoy se ha desarrollado una concentración para mostrar su enérgica repulsa a un acto de violencia inaceptable, dicen, que impide la convivencia y que las mujeres puedan andar con seguridad.
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