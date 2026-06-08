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Será noticia: EITB Data, el papa se reunirá con víctimas de abusos sexuales y conflicto entre Irán e Israel

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.

Janaria alimentos alimentacion elikagaiak supermerkatua supermercado
Supermercado.
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: EITB Data, aita santua sexu abusuen biktimekin bilduko da eta Iran Israel gatazka
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 8 de junio de 2026:

- EITB Data: La última entrega de EITB Data ha analizado los hábitos alimenticios de la población de Hego Euskal Herria en torno a la comida preparada. Entre las principales conclusiones destaca que cada vez cocinamos menos y consumimos más platos precocinados. Entre ellos, lo que más, las sopas y cremas preparadas; la pizza retrocede un 16-19 %. 

- El papa León XIV con las víctimas de abusos sexuales: dentro del viaje que está realizando en España, el papa León XIV se reunirá este lunes por la tarde en Madrid con las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. Antes, a las 10:30 horas, llegará al Congreso de los Diputados, donde ofrecerá un discurso. Será la primera vez que un papa hable en el Congreso de España. 

- Conflicto Irán-Israel: Las aguas bajan turbias en Oriente Próximo. Cuando parecía que avanzaban las negociaciones hacia un alto el fuego permanente, las esperanzas se esfuman en las últimas horas por un nuevo episodio de bombardeos y ataques. Israel sigue bombardeando el Líbano, e Irán, como respresalia, ha atacado Israel, quien ha respondido atacando Irán, a pesar de que Trump le pedía no hacerlo. 

EITB Data Papa León XIV España Abusos sexuales Iglesia Católica Oriente Próximo Sociedad

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