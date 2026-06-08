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Eskisabel: "Norbanakoen esku utzita, nekez egingo du aurrera euskarak; baldintza politikoak behar dira"

idurerre eskisabel
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Larunbatean Iruñean egingo den Euskaltzaleen Martxaren atarian, Idurre Eskisabel Euskalgintzako Kontseiluko idazkari nagusia itxaropentsu mintzatu da, eta ekitaldi jendetsua izatea aurreikusten dutela ziurtatu du. Herritarren inplikazioa eskatzeko ez ezik, agintariei mezu zuzena helarazteko ere baliatuko dute hitzordua. Euskaraz bizitzeko eskubidea bermatzeko, baldintza sozialak, politikoak, kulturalak eta materialak behar direla aldarrikatuko dute.

Eguneko Titularrak Eusko Jaurlaritza Nafarroako Gobernua Kontseilua Euskara Iruñea Gizartea

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