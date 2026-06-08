EUSKERA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Eskisabel: "La revitalización del euskera requiere condiciones políticas, sociales, materiales y culturales"

idurerre eskisabel
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eskisabel: "Norbanakoen esku utzita, nekez egingo du aurrera euskarak; baldintza politikoak, sozialak, materialak eta kulturalak behar dira"
author image

EITB

Última actualización

En la antesala de Euskaltzaleon Martxa, que se celebrará el sábado en Pamplona, la secretaria general de Euskalgintza, Idurre Eskisabel, se ha mostrado esperanzada y ha asegurado que prevén una participación multitudinaria. Una cita que aprovecharán no solo para pedir la implicación de la ciudadanía, sino también para interpelar a las autoridades políticas. Exigirán condiciones sociales, políticas, culturales y materiales que garanticen el derecho a vivir en euskera.

Titulares de Hoy Gobierno Vasco Gobierno de Navarra Kontseilua Euskera Pamplona Sociedad

Te puede interesar

papa León XIV discurso Congreso
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Víctimas de abusos de la Iglesia denuncian que el Gobierno español bloquea la ley de imprescriptibilidad por el papa

La asociación Reparación Integral Ya (RIYA) ha instado al papa León XIV a pronunciarse explícitamente a favor de ampliar los plazos de prescripción en los delitos de pederastia. Además, ha pedido a los grupos parlamentarios del Congreso que registren una solicitud de comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Cargar más
Publicidad
X