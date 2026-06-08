Eskisabel: "La revitalización del euskera requiere condiciones políticas, sociales, materiales y culturales"

En la antesala de Euskaltzaleon Martxa, que se celebrará el sábado en Pamplona, la secretaria general de Euskalgintza, Idurre Eskisabel, se ha mostrado esperanzada y ha asegurado que prevén una participación multitudinaria. Una cita que aprovecharán no solo para pedir la implicación de la ciudadanía, sino también para interpelar a las autoridades políticas. Exigirán condiciones sociales, políticas, culturales y materiales que garanticen el derecho a vivir en euskera.