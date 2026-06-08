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Zopak, tortillak eta plater hoztuak: Horiek dira gehien kontsumitzen direnak

Zopak eta kremak janari prestatuaren kontsumoaren liderrak dira, pizzak pisua galtzen duen bitartean eta jateko prest dauden plater berriak irabazten dituzten bitartean.

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EITB

Azken eguneratzea

Janari prestatuaz hitz egiten denean, askok pizza izoztuak edo janari lasterra datozkigu burura. Hala ere, EITB Data txostenaren datuek bestelako errealitate bat erakusten dute.

Euskadin, Nafarroan eta Estatuan gehien kontsumitzen den kategoria zopa eta krema prestatuena da, bereziki gazpatxoak eta salmorejoak bultzatuta. Kontsumo-eredua oso antzekoa da hiru eremuetan, nahiz eta Euskadik eta Nafarroak Estatuko batez bestekoa baino kontsumo txikiagoa izan.

2025ean, Euskadiko eta Nafarroako herritar bakoitzak 15 kilo inguru janari prestatu kontsumitu zituen; Estatuko batez bestekoa, berriz, 18 kilotik gorakoa izan zen.

Pizzak pisua galtzen du

Azken urteetako bilakaerak aldaketa esanguratsua erakusten du kontsumo-ohituretan. 2019tik 2025era bitartean, janari prestatuaren kontsumoak gora egiten jarraitu du Euskadin (+1,7 kilo pertsonako), Nafarroan (+1,9 kilo) eta Estatuan (+2,5 kilo). Hala ere, produktu guztiek ez dute joera bera izan.

Datu deigarrienetako bat pizza eta pasta prestatuen kontsumoaren beherakada da. Euskadin % 18,7 jaitsi da, eta Nafarroan % 16,1.

Jaitsiera esanguratsua da, pizza izan baita urte luzez janari prestatuaren ikur nagusietako bat. Datuek erakusten dute sektorearen hazkundea ez dagoela gero eta gehiago produktu horietan oinarrituta, eguneroko kontsumoarekin lotura estuagoa duten beste aukeretan baizik.

"Beste plater batzuk" dira hazkundearen motorra

Janari prestatuaren azken urteotako gorakada azaltzen duen kategoriarik bada, "beste plater batzuk" da. Kategoria horretan sartzen dira plater hoztuak eta kontsumitzeko edo berotzeko prest dauden hainbat prestakin, baina ez pizzak, tortillak edo zopak. Eskaintza gero eta zabalagoa eta askotarikoagoa da, eta gero eta gehiago egokitzen da otordu osoak egiteko premietara.

2019tik 2025era bitartean, gehien hazi den kategoria izan da:

  • % 33,5 Euskadin
  • % 51 Nafarroan
  • % 42,1 Estatuan

Gainera, dagoeneko pisu handia du janari prestatuaren guztizko kontsumoan: % 23,1 Euskadin eta % 19,1 Nafarroan.

Horrek erakusten du janari prestatuaren hazkundea ez datorrela pizza bezalako produktu jakin batzuetatik soilik, baizik eta kontsumitzeko prest dauden plateren eskaintza gero eta zabalago batetik.

Tortillak protagonismo handiagoa du

Tortilla prestatua ere nabarmentzen da. Euskadin, haren kontsumoa % 58,4 igo da 2019tik, aztertutako kategorien artean hazkunderik handienetako bat izanik. Estatuan ere igoera nabarmena izan du (% 38,1). Hala ere, bere pisua oraindik mugatua da, janari prestatu guztien kontsumoaren % 5 inguru baino ez baitu hartzen. 

Nafarroan, berriz, zopa eta kremen kategoriak izan du hazkunderik handienetako bat: % 24,7 egin du gora azken sei urteetan.

Janari prestatuak beste esanahi bat hartu du

Kontsumoaren bilakaerak erakusten du janari prestatuaren esanahia aldatzen ari dela. Hazkundea ez da janari lasterrarekin lotutako produktuetan pilatzen; aitzitik, plater hoztuetan, tortilletan, zopetan eta kontsumitzeko prest dauden bestelako errezetetan gertatzen ari da.

Pizza izoztuaren irudi klasikoak indarra galdu du, eta haren ordez gero eta eskaintza zabalagoa dago, batez ere etxean kontsumitzen dena.

Datuen arabera, produktu horiek ez dute zertan jatetxea ordezkatu; askotan, sukaldatzeko denbora ordezkatzen dute. Horregatik, badirudi gero eta ohikoagoa den behar bati erantzuten diotela: eguneroko otorduak errazago antolatzea, sukaldaritzan denbora gutxiago eman behar izanda ere.

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