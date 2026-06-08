Cuando se habla de comida preparada, muchos piensan en pizzas congeladas o comida rápida. Sin embargo, los datos del último informe de EITB Data muestran una realidad bastante diferente.

La categoría más consumida en Euskadi, Navarra y el conjunto del Estado son las sopas y cremas preparadas, impulsadas especialmente por productos como el gazpacho y el salmorejo. El patrón de consumo es muy similar en los tres ámbitos, aunque Euskadi y Navarra registran un consumo total inferior al de la media estatal.

En 2025, cada persona consume cerca de 15 kilos de platos preparados al año en Euskadi y Navarra, frente a los algo más de 18 kilos de media estatal.