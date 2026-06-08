Sopas, tortillas y platos refrigerados: Estos son los platos preparados más consumidos
Cuando se habla de comida preparada, muchos piensan en pizzas congeladas o comida rápida. Sin embargo, los datos del último informe de EITB Data muestran una realidad bastante diferente.
La categoría más consumida en Euskadi, Navarra y el conjunto del Estado son las sopas y cremas preparadas, impulsadas especialmente por productos como el gazpacho y el salmorejo. El patrón de consumo es muy similar en los tres ámbitos, aunque Euskadi y Navarra registran un consumo total inferior al de la media estatal.
En 2025, cada persona consume cerca de 15 kilos de platos preparados al año en Euskadi y Navarra, frente a los algo más de 18 kilos de media estatal.
La pizza pierde terreno
La evolución de los últimos años muestra un cambio interesante en los hábitos de consumo. Entre 2019 y 2025, el consumo de platos preparados ha seguido creciendo en Euskadi (+1,7 kg por persona), Navarra (+1,9 kg) y el conjunto del Estado (+2,5 kg). Sin embargo, no todos los productos evolucionan igual.
Uno de los datos más llamativos es el retroceso de la pizza y la pasta preparadas. Su consumo cae un 18,7 % en Euskadi y un 16,1 % en Navarra.
La caída resulta especialmente significativa porque la pizza suele asociarse a la imagen clásica de la comida preparada. Los datos sugieren que el crecimiento del sector ya no se apoya tanto en este tipo de productos como en otras opciones más vinculadas al consumo cotidiano.
Los "otros platos" que impulsan el crecimiento
Si hay una categoría que explica el auge reciente de la comida preparada es la denominada "otros platos". Se trata de una categoría que agrupa platos refrigerados y preparados listos para consumir o calentar, excluyendo pizzas, tortillas o sopas. Incluye una oferta cada vez más diversa y adaptada a comidas completas.
Entre 2019 y 2025 es la categoría que más crece:
- + 33,5 % en Euskadi
- + 51 % en Navarra
- + 42,1 % en el conjunto del Estado
Además, ya representa una parte importante del consumo total de platos preparados: el 23,1 % en Euskadi y el 19,1 % en Navarra.
La tortilla gana protagonismo
Otro producto que destaca es la tortilla preparada. En Euskadi su consumo ha aumentado un 58,4 % desde 2019, uno de los mayores incrementos de todas las categorías analizadas. En el conjunto del Estado también registra una fuerte subida (+38,1 %). Sin embargo, su peso sigue siendo relativamente reducido dentro del conjunto de los platos preparados, en torno al 5 % del total.
En Navarra, por su parte, destaca el crecimiento de las sopas y cremas, cuyo consumo aumenta un 24,7% en los últimos seis años.
Comer rápido ya no significa comer peor
La evolución del consumo apunta a un cambio de significado de la comida preparada. El crecimiento ya no se concentra en productos asociados a la comida rápida, sino en platos que buscan resolver comidas cotidianas.
La imagen de una pizza congelada pierde peso frente a una oferta cada vez más diversa que se consume, además, principalmente en casa. Más que sustituir al restaurante, estos productos parecen responder a una necesidad cada vez más habitual: ahorrar tiempo sin renunciar a una comida completa.
EITB DATA
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