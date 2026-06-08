El Tribunal Supremo confirma la condena de 25 y años de prisión para Nelson David Moreno por delitos de asesinato, robo y estafa

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 25 años y medio de prisión a Nelson David Moreno por delitos de asesinato, robo y estafa al considerarle autor de la muerte por estrangulamiento de un hombre en Bilbao en octubre de 2021.

La Audiencia de Bizkaia y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco también declararon culpable de asesinato a Nelson David Moreno y este lunes el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la representación procesal del acusado contra dichas sentencias.

El asesinato del hombre septuagenario sucedió el 17 de octubre de 2021. La víctima fue un hombre al que conoció a través de una aplicación de contactos para personas homosexuales. Ya en el domicilio de la víctima le aplicó la técnica de estrangulación conocida como 'mataleón' y sustrajo 3000 euros de su cuenta bancaria minutos después de su fallecimiento.

Tras esta decisión, Nelson David Moreno suma su cuarta condena por una causa a la que todavía le queda un largo horizonte judicial. No en vano, durante uno de los juicios, uno de los ertzainas que ha investigado a este presunto asesino serial señaló que el equipo de investigadores ve “absolutamente relacionado” al acusado con hasta siete muertes de varones homosexuales, encontrados en sus viviendas en similares circunstancias.

Asimismo, la condena establece que el condenado indemnice a varios familiares de la víctima por importe total de 156 000 euros.

Las otras condenas

En el primero de los juicios, se le condenó a 10 años por el intento de asesinato de un hombre con el que se había citado a través de una aplicación de contactos gays en diciembre de 2021. La víctima logró zafarse y después le denunció.

En el segundo, fue condenado a dos años y tres meses por delitos económicos en relación con otro caso que también podría ser juzgado por homicidio. En el último de los juicios, se le condenó a 25 años de prisión por matar, en octubre de 2021, a un profesor de música de 43 años.

Ahora, tras este último juicio, está previsto que en otoño se celebren otros dos juicios por otros dos homicidios. En todo caso, los investigadores le relacionan con hasta siete muertes, de manera que el horizonte judicial de Nelson David Moreno no ha hecho más que empezar.