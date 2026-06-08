El papa se reúne con 6 víctimas de abusos de la iglesia durante una hora

El Vaticano no ha dado más detalles

"Esta tarde, 8 de junio, en la Nunciatura Apostólica de Madrid, el papa León XIV se ha reunido con seis víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de la Iglesia en España, acompañado por personal eclesial comprometido con el apoyo a las víctimas", recoge el comunicado.



El Vaticano no ha dado más detalles de quiénes han sido las víctimas recibidas o si estaban asistidas por la asociación Repara, puesta en marcha por el Arzobispado de Madrid.



Durante la conversación, que ha durado casi una hora, "cada una de ellas, basándose en sus propias y dolorosas experiencias personales, ofreció al papa propuestas para que la respuesta de la Iglesia ante estos trágicos casos sea más eficaz".



