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El papa se reúne con 6 víctimas de abusos de la iglesia durante una hora

Según ha informado la oficina de prensa del Vaticano, León XIV les ha hecho llegar su compromiso "de que las propuestas recibidas sirvan de base para futuros esfuerzos y de que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro".
León XIV
Euskaraz irakurri: Sexu abusuen biktima izan diren 6 pertsonarekin bildu da aita santua, ordubetez
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Agencias | EITB

Última actualización

El papa se ha reunido este lunes con seis víctimas de abusos durante una hora en la Nunciatura, las ha escuchado "con afecto y atención" y les ha asegurado "su cercanía y la de toda la comunidad eclesial".

Según ha informado la oficina de prensa del Vaticano, León XIV les ha hecho llegar su compromiso "de que las propuestas recibidas sirvan de base para futuros esfuerzos y de que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro".

El Vaticano no ha dado más detalles

"Esta tarde, 8 de junio, en la Nunciatura Apostólica de Madrid, el papa León XIV se ha reunido con seis víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de la Iglesia en España, acompañado por personal eclesial comprometido con el apoyo a las víctimas", recoge el comunicado.

El Vaticano no ha dado más detalles de quiénes han sido las víctimas recibidas o si estaban asistidas por la asociación Repara, puesta en marcha por el Arzobispado de Madrid.

Durante la conversación, que ha durado casi una hora, "cada una de ellas, basándose en sus propias y dolorosas experiencias personales, ofreció al papa propuestas para que la respuesta de la Iglesia ante estos trágicos casos sea más eficaz".

Papa León XIV Internacional Iglesia Católica Sociedad

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