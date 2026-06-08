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Sexu abusuen biktima izan diren 6 pertsonarekin bildu da aita santua, ordubetez

Vatikanoko prentsa bulegoak jakinarazi duenez, aita santuak hitzeman die kontuan hartuko dituela jasotako proposamenak "etorkizuneko ahaleginetarako oinarri izan daitezen eta Eliza benetan leku segurua izan dadin".

León XIV
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Elizgizonen sexu abusuen biktima izan diren sei pertsonarekin bildu da aita santua, ordubetez, gaur, astelehenarekin. Biktimak "adeitasunez eta arretaz" entzun ditu Leon XIV.a.

Vatikanoko prentsa bulegoak jakinarazi duenez, aita santuak hitzeman die kontuan hartuko dituela jasotako proposamenak "etorkizuneko ahaleginetarako oinarri izan daitezen eta Eliza benetan leku segurua izan dadin".

Vatikanoak ez du batzarraren inguruko xehetasun gehiagorik eman

 
"Gaur, ekainaren 8an, bilera izan dute aita santuak eta Espainiako zenbait elizgizonek egindako sexu abusuen biktima izan diren hainbat lagunek. Hitzordu horretan, biktimei laguntzeko konpromisoa erakutsi dute elizgizonek", jakinarazi dute ohar batean.
 
Vatikanoak ez du bileran egon diren biktimen izen-abizenik eman, ezta Repara eraskundekoak diren zehaztu ere. 
 
Hartu-emanean, "biktimetako bakoitzak bere esperientziaren berri eman dio Leon XIV.ari, eta hainbat proposamen egin dizkio Elizak abusu kasuen aurrean erantzun eraginkor bat eman dezan.
 
Leon XIV Aita Santua Munduko albisteak Eliza Katolikoa Gizartea

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