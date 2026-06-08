Sexu abusuen biktima izan diren 6 pertsonarekin bildu da aita santua, ordubetez
Vatikanoko prentsa bulegoak jakinarazi duenez, aita santuak hitzeman die kontuan hartuko dituela jasotako proposamenak "etorkizuneko ahaleginetarako oinarri izan daitezen eta Eliza benetan leku segurua izan dadin".
Elizgizonen sexu abusuen biktima izan diren sei pertsonarekin bildu da aita santua, ordubetez, gaur, astelehenarekin. Biktimak "adeitasunez eta arretaz" entzun ditu Leon XIV.a.
Vatikanoko prentsa bulegoak jakinarazi duenez, aita santuak hitzeman die kontuan hartuko dituela jasotako proposamenak "etorkizuneko ahaleginetarako oinarri izan daitezen eta Eliza benetan leku segurua izan dadin".
Vatikanoak ez du batzarraren inguruko xehetasun gehiagorik eman
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