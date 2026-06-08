Cinco detenidos por romper la mandíbula a un joven en fiestas de Gallarta, en Abanto-Zierbena
La Ertzaintza ha detenido a cinco jóvenes, tres de ellos menores de edad, por la agresión en las fiestas del fin de semana de Gallarta, en Abanto-Zierbena (Bizkaia), a otro joven, que tuvo que ser intervenido de forma urgente debido a una fractura mandibular.
Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado sábado, pasadas las cinco de la mañana, cuando la policía fue alertada de que se había producido una agresión a un joven en la zona festiva del barrio de Gallarta.
Agentes desplazados al lugar localizaron a la víctima, un chico de 24 años, que no les pudo relatar lo sucedido debido a las graves lesiones que presentaba en la mandíbula y a la pérdida de varios dientes, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital.
Gracias a la información recabada en la zona por los testigos, se pudo localizar a uno de los presuntos agresores, un joven de 19 años, que fue detenido acusado de un delito de lesiones.
Las investigaciones permitieron a los agentes identificar in situ a otras personas que podrían haber participado en el ataque y, pasadas las 11:00 horas del sábado, tras realizar las investigaciones necesarias, detuvieron a una de esas personas, otro joven de 18 años por el mismo motivo.
La investigación condujo a la detención ayer, domingo, de otros tres jóvenes, dos de 16 años y un tercero de 17, acusados de un delito de lesiones graves por su presunta participación en la agresión.
Los tres menores han sido puestos en libertad a la espera de ser citados por la Fiscalía de Menores, mientras que los otros dos detenidos han sido trasladados a comisaría en espera de ser puestos a disposición judicial.
Te puede interesar
El papa se reúne con 6 víctimas de abusos de la iglesia durante una hora
Según ha informado la oficina de prensa del Vaticano, León XIV les ha hecho llegar su compromiso "de que las propuestas recibidas sirvan de base para futuros esfuerzos y de que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro".
La 45 edición de los Cursos de Verano de EHU girará en torno al conocimiento compartido, los cuidados y la innovación
El programa, que se ha presentado este lunes, arrancará el 30 de junio, y ofrecerá 133 ciclos formativos y 29 talleres.
El obispo de Baiona aparta al párroco de Urruña por una denuncia de abusos a un menor
Marc Aillet ha prohibido a Xavier Zabaleta ejercer como sacerdote en la Diócesis de Baiona, tras tener conocimiento de una denuncia por presuntos abusos a un menor cometidos en la localidad de Béziers. Zabaleta niega las acusaciones.
Eskisabel: "La revitalización del euskera requiere condiciones políticas, sociales, materiales y culturales"
En la antesala de Euskaltzaleon Martxa, que se celebrará el sábado en Pamplona, la secretaria general de Euskalgintza, Idurre Eskisabel, se ha mostrado esperanzada y ha asegurado que prevén una participación multitudinaria. Una cita que aprovecharán no solo para pedir la implicación de la ciudadanía, sino también para interpelar a las autoridades políticas. Exigirán condiciones sociales, políticas, culturales y materiales que garanticen el derecho a vivir en euskera.
Kontseilua hace un último llamamiento para llenar de euskaltzales las calles de Pamplona el próximo sábado
Precisamente hoy se han anunciado los diseños y autores de las pancartas de las tres columnas que recorrerán las calles de la capital navarra y que comenzarán con el lanzamiento de los pregones y el chupinazo por parte de tres colectivos: el movimiento Azterketa Euskaraz, los creadores de contenidos en euskera y el grupo Batuz Aldatu.
El Tribunal Supremo confirma la condena de 25 y años de prisión para Nelson David Moreno por delitos de asesinato, robo y estafa
La Audiencia de Bizkaia y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco también declararon culpable de asesinato a Nelson David Moreno y este lunes el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la representación procesal del acusado contra dichas sentencias.
El papa León XIV pide protección, acogida y oportunidades reales de integración para las personas migrantes
León XIV se ha convertido en el primer papa que habla ante el Congreso. Durante su discurso ha cargado contra el aborto y la eutanasia, ha criticado el rearme como respuesta "a la fragilidad del escenario internacional" y la "descalificación permanente del adversario".
Víctimas de abusos de la Iglesia denuncian que el Gobierno español bloquea la ley de imprescriptibilidad por el papa
La asociación Reparación Integral Ya (RIYA) ha instado al papa León XIV a pronunciarse explícitamente a favor de ampliar los plazos de prescripción en los delitos de pederastia. Además, ha pedido a los grupos parlamentarios del Congreso que registren una solicitud de comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Será noticia: EITB Data, el papa se reunirá con víctimas de abusos sexuales y conflicto entre Irán e Israel
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.