Cinco detenidos por romper la mandíbula a un joven en fiestas de Gallarta, en Abanto-Zierbena

La Ertzaintza ha detenido a cinco jóvenes, tres de ellos menores de edad, por la agresión en las fiestas del fin de semana de Gallarta, en Abanto-Zierbena (Bizkaia), a otro joven, que tuvo que ser intervenido de forma urgente debido a una fractura mandibular.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado sábado, pasadas las cinco de la mañana, cuando la policía fue alertada de que se había producido una agresión a un joven en la zona festiva del barrio de Gallarta.

Agentes desplazados al lugar localizaron a la víctima, un chico de 24 años, que no les pudo relatar lo sucedido debido a las graves lesiones que presentaba en la mandíbula y a la pérdida de varios dientes, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital.

Gracias a la información recabada en la zona por los testigos, se pudo localizar a uno de los presuntos agresores, un joven de 19 años, que fue detenido acusado de un delito de lesiones.

Las investigaciones permitieron a los agentes identificar in situ a otras personas que podrían haber participado en el ataque y, pasadas las 11:00 horas del sábado, tras realizar las investigaciones necesarias, detuvieron a una de esas personas, otro joven de 18 años por el mismo motivo.

La investigación condujo a la detención ayer, domingo, de otros tres jóvenes, dos de 16 años y un tercero de 17, acusados ​​de un delito de lesiones graves por su presunta participación en la agresión.

Los tres menores han sido puestos en libertad a la espera de ser citados por la Fiscalía de Menores, mientras que los otros dos detenidos han sido trasladados a comisaría en espera de ser puestos a disposición judicial.