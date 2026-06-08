Bost gizonezko atxilotu dituzte Abanto-Zierbenan, Gallartako festetan beste bati erasotzeagatik
Ertzaintzak bost gizonezko atxilotu ditu Abanto-Zierbenan (Bizkaia), horietako hiru adingabeak, asteburuan Gallarta auzoko jaietan beste gizonezko bati eraso egiteagatik. Biktimari ebakuntza egin behar izan zioten larrialdietan masailezurra hautsita zuelako, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
Hain zuzen, joan den larunbateko 05:00ak aldera Ertzaintzari jakinarazi zioten Gallarta auzoko jaietako barrutian gizon gazte bati eraso egin ziotela. Inguruan zaintza lanetan ari ziren Muskizko ertzain-etxeko herritarren arretarako patruilak berehala bertaratu ziren eta biktima aurkitu zuten.
Erasoa jasan zuen 24 urteko gizona ez zen gai gertatutakoa agenteei azaltzeko, lesio larriak baitzituen masailezurrean eta hortz batzuk falta baitzitzaizkion, eta ospitalera eraman behar izan zuten. Horrela, gertatutakoaren lekukoek emandako informazioan oinarrituta aurkitu ahal izan zuten inguruan ustezko erasotzaileetako bat zen 19 urteko gizonezko bat, eta lesio delitua leporatuta atxilotu zuten.
Gertaeraren ondoren egindako hasierako ikerketei esker, inguruan identifikatu ahal izan zituzten erasoan ustez parte hartu zuten beste hainbat pertsona, eta, zegozkion ikerketak egin ondoren, larunbateko 11:00ak aldera, 18 urteko beste gizonezko bat atxilotu zuten delitu bera leporatuta.
Ikerketa lanaren ondorioz, igandean, 16 urteko bi gizonezko eta 17 urteko beste bat atxilotu zituzten, lesio larrien delitua leporatuta, erasoan parte hartu zutelakoan.
Hiru adingabeak aske utzi dituzte eta Adingabeen Fiskaltzak noiz deituko zain daude; beste bi atxilotuak, aldiz, polizia-egoitzara eraman zituzten beharrezko eginbideak betetzera eta, horiek amaitutakoan, epailearen esku utziko dituzte.
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